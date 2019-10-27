شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تدل على تمتعك بوزن مثالى ولا تحتاج دايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن واتباع حمية غذائية أو دايت اتجاها يسعى إليه الكثير من الناس، حتى وإن كانوا لا يحتاجون فعليا لإنقاص الوزن، وهو ما يسبب مشاكل صحية ونقص المناعة، فى هذا التقرير نتعرف على علامات تدل على أن وزنك مثاليا ولا تحتاج إلى دايت، وفقا لموقع جريدة التايمز الهندية.

１- إذا كنت ممتلئا بالطاقة

إذا كنت تشعر انك ملئ بالطاقة والحيوية ولا تحتاج إلى تناول خمسة أكواب من القهوة فربما يكون لديك وزن صحي، وفقًا لدراسة أجرتها كلية ولاية بنسلفانيا للطب شملت 1300 مشارك ، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي أقل عرضة للإصابة بالإرهاق أو الرغبة فى النوم المفرط أثناء النهار مقارنةً بالأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

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２- وزنك مستقر

إذا كنت تشعر بصحة جيدة وقريبا من وزنك المستهدف فهذا يعني أن هذا هو الوزن المثالي الذى يجب عليك الحفاظ عليه.

３- ضربات قلبك منتظمة

تحقق من معدل ضربات القلب أثناء الراحة (عدد مرات دقات قلبك في الدقيقة أثناء استراحتك) مقياسًا جيدًا لمعرفة ما إذا كان لديك وزن صحي. انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة يعني أن قلبك يعمل بكفاءة ولكن ارتفاع معدل ضربات القلب يمكن أن يكون علامة تحذير من مشكلة صحية. يتراوح النطاق الصحي بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، حيث يشير الرقم الأدنى إلى صحة بدنية أفضل.

４- محيط الخصر لديك مثالى

إذا كنت تعاني من الدهون الزائدة في منطقة الخصر أو الوسط ، فستكون عرضة لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى.

الخصر أقل من 40 بوصة وأقل من 35 بوصة على ما يرام للرجال والنساء على التوالي.