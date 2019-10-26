شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة بفيروس التهاب الكبد E خطر يهدد حياة الحوامل وضعاف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الكبد الوبائى توجد منه عدة أنواع ولكن هناك نوع ربما لم يسمع عنه الكثيرون مثل باقى أنواع الالتهاب الكبدي الفيروسي وهو التهاب الكبد E، وينتشر عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث بالبراز حتى بكميات صغيرة وهى حالات غالبا ما تحدث عند اختلاط ماء الشرب بالصرف الصحى.

يعتبر التهاب الكبد E أكثر شيوعًا في المناطق النامية من العالم، وقد تنتقل العدوى بين المسافرين إلى البلدان ذات الإصابة المرتفعة لهذا المرض، وفقا لما أكده مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

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وتؤدي الإصابة بفيروس التهاب الكبد E (HEV) إلى مرض قصير المدى، عادة ما تتحسن العدوى بالراحة والترطيب المناسب والتغذية، على الرغم من أن العديد من الأشخاص لا يعانون من أي أعراض، إلا أن التهاب الكبد E يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكبد والموت لدى بعض الأشخاص، خاصة النساء الحوامل والأشخاص الذين أجروا عمليات زرع أعضاء، ولا يتوفر لقاح معتمد لمنع التهاب الكبد .E

يمكن أن يسبب التهاب الكبد E مرضًا خطيرًا في الكبد وقد يؤدي إلى الوفاة لدى النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وليس لدى كل شخص مصاب بالتهاب الكبد E أعراض، ولكن يمكن أن تشمل الأعراض الحمى والتعب والغثيان واليرقان.

تجنب شرب المياه غير المعالجة عند السفر إلى المناطق التى تعانى من سوء الصرف الصحي، ويتم تعطيل نشاط الفيروس وقتله عند غليان الماء أو معالجتها صناعيا بإضافة الكلور، بالإضافة إلى تجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدًا.