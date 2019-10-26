شكرا لقرائتكم خبر عن لصاحبات البشرة الدهنية.. وصفات طبيعية للقضاء على الرؤوس السوداء والان مع التفاصيل

تعاني كثير من الفتيات حول العالم، من مشكلة الرؤوس السوداء لكن يصبح الأمر أكثر إزعاجًا لأصحاب البشرة الدهنية، حيث تزداد الرؤوس السوداء عند أصحاب البشرة الدهنية، كما أنه يحتاج أصحاب هذا النوع من البشرة إلى روتين خاص ودقيق في معالجة مشاكل بشرتهم، فقد أشار موقع "health line" لبعض الطرق الرائعة للتخلص من مشكلة الرؤوس السوداء لأصحاب البشرة الدهنية لتكون كالتالى :-

- قناع الطين :-

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تعتبر أقنعة الطين ضرورية للبشرة الدهنية على وجه الخصوص، حيث إنها تعمل عن طريق خروج الأوساخ والزيوت والعناصر الأخرى العميقة من المسام، وينطبق نفس الوضع على ما يتعلق بالرؤوس السوداء، فقد يمكن لأقنعة الطين تخفيف وإزالة المسام المسدودة، كما يمكن استخدامه مرة واحدة في الأسبوع بالإضافة إلى علاج التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع.

- قناع الفحم :-

يمكن لاستخدام قناع الفحم 3 مرات في الأسبوع أن يحقق نتائج مبهرة من أول استخدام، حيث يصل تأثيرها لآخر عمق بالبشرة ويعمل على إزالة الشوائب والجلد الميت وبالطبع له تأثير سحرى على الرؤوس السوداء.