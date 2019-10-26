شكرا لقرائتكم خبر عن تناول كوب زبادي يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة على أن تناول كوب زبادي يوميًا قد يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 20٪ عن طريق تعزيز البكتيريا السليمة والمناعة التي تقتل الأورام.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة يومية من الزبادى قد قللوا من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 20 في المائة مقارنة بمن لم يتناولونه بصفة يومية.

حيث أظهرت الدراسات أن بعض البروبيوتيك، وهي بكتيريا حية موجودة في الزبادى، لها خصائص مضادة للالتهابات ومقاومة للسرطان.

وأكد الفريق البحثى، من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، إن النتائج التي توصلوا إليها تبين أنه لا ينبغي تثبيط استهلاك الألبان وأنه يلزم إعادة النظرفي الفوائد المحتملة لمنتجات الألبان.

وجود عدد من العناصرالغذائية الموجودة في منتجات الألبان بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات K1 و K2 والبروبيوتيك فى الزبادى التي يمكن أن تسهم في اتباع نظام غذائي صحي.

توصلت أبحاث سابقة أخرى إلى أن تناول منتجات الألبان، وخاصة الجبن والزبادي، مرتبط بانخفاض معدل الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

بالنسبة للدراسة الجديدة التي نشرت في JAMA Oncology، نظر الفريق في 10 دراسات جماعية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا شملت أكثر من 1.44 مليون شخص.

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قاموا بتحليل نتائجهم من حيث كمية الألياف الغذائية واللبن الزبادي، ثم تتبعوا تطور سرطان الرئة.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يتناولون حصة من اللبن الزبادي يوميا قلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 20%.

بالإضافة إلى ذلك، تناول نظام غذائي غني بالألياف يحتوي علي الفواكه والخضروات قد قلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بحوالي 15 في المئة، بغض النظرعن استهلاك الزبادي.

ومن المثير للاهتمام أنه عندما يكون لدى المشاركين نظام غذائي غني بالألياف وتناول وجبة يومية من اللبن، فإن خطرالإصابة بسرطان الرئة قد انخفض بنسبة 33%.

يعتقد الباحثون أن الفوائد تأتي من بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في نظام غذائي عالي الألياف والبروبيوتيك الموجود في اللبن.

والبروبيوتيك يعزز من صحة الجهاز الهضمي ونظام المناعة الصحي، تم العثور على بعض السلالات بروبيوتيك لمنع نمو سرطان الرئة وكذلك خصائص مضادة للأورام ومضادة للالتهابات.