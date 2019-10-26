العنب يحارب الشيخوخة ومفيد لقلبك ويقوى مناعتك ويمنحك السعادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Health" أن العنب يحتوى على عدد من الفوائد الصحية، حيث يوفر كوب من العنب حوالى ربع احتياجاتك اليومية من فيتامين ، وما يقرب من 20% من فيتامين K، و10% على الأقل من النحاس، بالإضافة إلى دعم المناعة، كما يحتوى على فيتامين C لإصلاح الحمض النووى، ويساعد فى إنتاج كل من الكولاجين، والسيروتونين، ويعتبر هذا الهرمون الأخير معزز للسعادة والنوم.



تعرف على أهم فوائد العنب

وأضاف الموقع: "يساعد فيتامين C أيضًا على زيادة امتصاص الحديد من الأغذية النباتية بشكل كبير، ويرتبط مستوى الدم المرتفع من فيتامين C بزيادة حرق الدهون، خصوصا أثناء التمرين، كما يحتوى على النحاس الذى يلعب دورًا في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تكوين خلايا الدم الحمراء والكولاجين، ويوفر العنب أيضًا كميات من العديد من العناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك فيتامينات ب، والبوتاسيوم، والمنجنيز".



العنب يحارب الشيخوخة

العنب يدعم جهاز المناعة من خلال خصائصه الطبيعية المضادة للميكروبات، كما يوفر للجسم كمية كبيرة من الماء، وهو أمر مهم بالنسبة للترطيب، والدورة الدموية، وتدفق الدم الصحى، والتخلص من النفايات.

يحتوى العنب على العديد من مضادات الأكسدة المختلفة، بما فى ذلك الأنواع المعروفة لتخفيف الالتهاب، ودعم تدفق الدم الصحى، وترتبط مضادات الأكسدة بالعنب أيضًا بوظيفة أفضل للدماغ، بما فى ذلك الذاكرة، ومكافحة الشيخوخة، وقد ثبت أن مادة "كيرسيتين" في العنب الأسود، والأحمر لحماية من الأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض الزهايمر، يرتبط كيرسيتين أيضًا بمجال موت الخلايا المبرمج، وهو تسلسل التدمير الذاتى الذى يستخدمه الجسم لقتل الخلايا البالية أو المختلة وظيفياً.

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العنب نفيد للقلب

قد يساعدك العنب فى الحصول على نوم جيد ليلاً، ويرتبط الميلاتونين الطبيعي في العنب بنوم أطول وأفضل جودة، نظرًا لأن الأرق يؤثر على ثلث السكان، ويرتبط الحرمان من النوم بعدد من المخاطر الصحية، بما فى ذلك الاكتئاب، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، والسمنة.

العنب صحي للقلب بعدة طرق، لقد ثبت أنه يقاوم تصلب الشرايين، ويقلل من ضغط الدم، ويحسن الدورة الدموية، ويحد من تجلط الدم، ويقلل الالتهاب، تشير الأبحاث إلى أن العنب يساعد أيضًا في تقليل الكوليسترول عن طريق تقليل امتصاص المركب في الدم.

اللوتين وزيكسانثين في العنب، تعملان على حماية عدسة شبكية العين، وتقليل الوقت الذي تستغرقه العيون للتعافي من ضغوط الأضواء الساطعة، يساعد الثنائي من المادتين أيضًا في تقليل خطر الضمور البقعى وإعتام عدسة العين، وهما اضطرابان شائعان في العين.



فوائد العنب

العنب غني بالألياف بشكل مذهل، وتساعد الألياف والسوائل الموجودة في العنب على دعم انتظام الأمعاء، ويعمل البوليفينول الموجود بالعنب على إحداث تحول إيجابي في بكتيريا الأمعاء بطرق تفيد الصحة، وقد تشمل هذه ازدهار الميكروبات المرتبطة بحماية الجهاز الهضمى وتحسين المزاج.

العنب رائع بمفرده كوجبة خفيفة، أو بوضعه على الحلوى، ولكن يمكن إضافته أيضًا إلى عدد من الأطباق، يمكن وضعه في دقيق الشوفان، وعلى السلطات، والحبوب الكاملة المطبوخة، أو المبرّدة.