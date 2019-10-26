شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليك بتقولك عندك التهاب فى العصب الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر التهاب العصب الخامس واحدا من أبرز المشاكل الصحية التى تؤثر على الوجه والجهاز العصبى، وتؤثر على الصحة عموما قد يكون ذلك نتيجة الإصابة بالتصلب المتعدد أو نتيجة الضغط على الجذر العصبى أو التعرض لجلطة دماغية. وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن أعراض التهاب العصب الخامس هى: 1: الشعور بألم شديد فى الرأس والخد والفكين وذلك فى صورة هجمات أو تيار كهربائى. Advertisements 2: الصداع الشديد وعدم القدرة على التركيز مع قلة النشاط. 3: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود. 4: عدم القدرة على مضغ الطعام مع ألم شديد فى الفك والأسنان. 5: الشعور بألم شديد فى نصف الوجه مع الضغط على العين. عند ظهور أى من الأعراض يجب زيارة الطبيب لفحص المريض وعلاجه وتناول الأدوية المناسبة للحالة فقد يكون العلاج عن طريق تناول العقاقير التى تعمل على تسكين الألم وتخفيف الالتهاب، وبعض الحالات تحتاج لتدخل جراحى لتخفيف ضغط الأوعية الدموية.

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