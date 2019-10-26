81 مليون دولار لتطوير مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي

أعلنت المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة وتطوير مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، التي تشمل إنشاء مبنى جديد بجوار المبنى الحالي بمدينة بوابة أبوظبي.

ووضع محمد علي الشرفاء الحمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وماريانو جونزاليز، الرئيس التنفيذي للمستشفى، حجر الأساس للمرحلة الثانية، بحضور عدد من المسؤولين من المجموعة والاستشاريين، إيذاناً ببدء إنشاء مبنى مكون من 6 طوابق ملاصق للمبنى الحالي.

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وقال الحمادي، على هامش حفل وضع حجر الأساس: "نجاح مستشفى دانة الإمارات في توفير خدمات صحية متطورة للنساء والأطفال وتحقيق نتائج طبية إيجابية، وزيادة الإقبال على مختلف أقسام المستشفى وزيادة نسبة الإشغال دفعتنا إلى المباشرة في عمليات التوسعة والبدء في إنشاء المرحلة الثانية من المستشفى بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون درهم (81 مليوناً و679 ألفاً و326 دولاراً)".

وأضاف أن المبنى الجديد يتكون من 6 طوابق، وسيضم 100 سرير جديد، ليرتفع إجمالي الأسرة إلى 225 سريراً، مشيرا إلى أن هذه التوسعات تأتي في إطار الاهتمام المتنامي بخدمات رعاية الأمومة والطفولة، التي تحظى برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، حيث افتتحت في وقت سابق مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال.

وتابع أن من المتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية عام 2020، ويشرف على المرحلة الثانية من التوسعة 3 شركات متخصصة وقع عليها الاختيار من بين مجموعة من الشركات المتقدمة، وهي الشرقية العالمية للأعمال الإنشائية والمقاولات، وشركة عمار الذهبية للقيام بالأعمال الاستشارية والتصميم، و"HKS" الأمريكية لأعمال التصميم المعماري، التي سبق أن صممت المبنى الحالي للمستشفى.



وقال ماريانو جونزاليز إن التوسعة الجديدة تشمل إضافة 3 غرف عمليات حديثة، و16 غرفة ولادة مجهزة، وإضافة 30 غرفة كشف جديدة لأقسام العيادات الخارجية، إلى جانب توسعة الصيدلية الحالية بإنشاء صيدلية ذات مساحة أوسع في المبنى الجديد، كما ستتم توسعة قسم العناية المركزة للأطفال الخدج، ليصل عدد الأسرة لـ40 سريراً مجهزاً وفق أعلى المستويات العالمية.