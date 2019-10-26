وصفة طبيعية لترطيب اليدين في فصل الشتاء

القاهرة – لايف ستايل يعانى البعض من جفاف البشرة وبخاصة اليدين، بسبب العوامل الجوية، أو جفاف نتيجة نقص المياه في الجسم، نقدم إليك وصفة طبيعيةلترطيب اليدين، بحسب موقع، mama instincts. وصفات طبيعية لترطيب الأيدى العاملة المكونات: 2 ملعقة طعام زبدة الشيا 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون 1 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E 2 ملعقة صغيرة زيت اللافندر الفانيليا جل الصبار Advertisements

ترطيب اليدين طريقة التحضير : اخلطى المكونات السابقة يدويا باستخدام خلاط لبضع دقائق حتى يصبح المزيح كريمى . يمكنك إضافة زيت بذور العنب وزيت فيتامين E إلى الخليط لمزيد من الفائدة . احتفظى بالخليط في برطمان زجاجى في الثلاجة . داومى على استخدمه يوميا أو عند الحاجة قد يهمك ايضاً: زيت الزيتون يعالج التهاب الأذن لدى الأطفال وصفة زيت الزيتون وعصير البصل لتخفيف آثار الجروح والندبات

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