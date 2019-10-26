شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى يتعرضون لمضاعفات خطيرة من انفلونزا الشتاء دون علاج .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء موسم الامطار وسوء الاحوال الجوية تنتشر عدوى الاصابة بفيروس الانفلونزا وأدوار البرد، ومعظم الأشخاص الذين يصابون بالأنفلونزا سوف يعانون من أعراض خفيفة، وقد لا يحتاجون إلى رعاية طبية أو أدوية مضادة للفيروسات وسوف يتعافون في أقل من أسبوعين. ولكن من المحتمل أن يصاب بعض الأشخاص بمضاعفات الإنفلونزا التي قد تؤدي إلى دخول المستشفى وفي بعض الحالات تصل إلي الوفاة

ووفقا لموقع مركزالسيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، الانفلونزا يمكن أن تجعل تفاقم المشاكل الصحية المزمنة، مثل الربووالنوبات المرتبطة به أثناء الإصابة بالمرض، وقد يتعرض الأشخاص المصابون بقصور القلب الاحتقاني المزمن إلى تفاقم هذه الحالة الناجمة عن الأنفلونزا.

فيما يلي مجموعات الأشخاص الأكثرعرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة تتعلق بالأنفلونزا إذا مرضوا بفيروس الانفلوانزا ونزلات البرد :

1- مرضى الربو.

2- اضطرابات الدم (مثل مرض الخلايا المنجلية).

3- مرض الرئة المزمن (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن [COPD] والتليف الكيسي).

4- اضطرابات الغدد الصماء (مثل مرض السكري)

5- أمراض القلب (مثل أمراض القلب الخلقية وفشل القلب الاحتقاني وأمراض الشريان التاجي).

6- اضطرابات الكلى.

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7- اضطرابات الكبد

8- اضطرابات التمثيل الغذائي (مثل اضطرابات التمثيل الغذائي الموروثة واضطرابات الميتوكوندريا).

9- الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

10- الأشخاص الأقل من 19 عامًا الذين يتناولون أدوية تحتوي على الأسبرين.

11- الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب المرض (مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ، أو بعض أنواع السرطان مثل سرطان الدم) أو الأدوية (مثل أولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان ، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة تتطلب الستيرويدات القشرية المزمنة أو أدوية أخرى التي تقمع الجهاز المناعي) .

وهناك مجموعه من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا:

1- البالغين 65 سنة وما فوق

2- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2 سنة 1

3- النساء الحوامل والنساء تصل إلى 2 أسابيع بعد نهاية الحمل