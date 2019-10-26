شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الذاتي للثدي دوريا يساعد في الكشف المبكر عن الأورام..اطمني علي نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى من أبرز أنواع الأمراض السرطانية الخطيرة والتى تؤثر على الصحة النفسية للسيدات، لذلك ينصح السيدات دائما بالفحص الذاتى للثدى للاطمئنان على صحتهن، فيساعد ذلك الفحص على معرفة المظهر واللمس الطبيعى للثدى وفى حالة تغيير فى شكل الثدى وحجمه أو لونه فيدل ذلك على وجود مشكلة.

وضمن سلسلة موضوعات "اطمن على نفسك" يقدم الخليج 365 كيفية الفحص الذاتى على الثدى فى عدة خطوات حسب ما ذكرها موقعmayoclinic وهى:

1: الوقوف أمام المرآة بدون ملابس علوية وضعى ذراعيك إلى جانبيك لفحص الثدى بصريا والبحث عن عن أى تجاعيد أو تغيير فى حجم الثدى وتناسقه.

2: النوم على الظهر وتحسس الثدى باستخدام اليد اليمنى للثدى الأيسر والعكس.

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3:المسى الثدى بحركات دائرية باصابع اليد والبحث عن كل الانسجة والضغط على الثدى برفق.

4: تحسسي الثدى أثناء الجلوس أو الاستحمام بحركات دائرية ايضا والبحص عن أى كتل غريبة.

وفى حالة وجود كتل غريبة أثناء الفحص ينصح بزيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات والاشاعات التى تدل على وجود أورام أم لا.