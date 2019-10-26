احذري من الحمل في هذا الشهر.. لهذه الأسباب!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عند التخطيط لتكوين أسرة وإنجاب أطفال، دائمًا ما نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل، بما في ذلك الأمور المالية وما يتعلق بالصحة النفسية والجسدية، ولكن ماذا عن الوقت المناسب للحمل؟.
كشفت دراسة مثيرة مؤخرًا أن هناك شهرًا يعدّ هو الأسوأ لتبدأ فيه السيدة رحلة حملها، وهو شهر مايو، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
توضح الدراسة التي أجراها باحثو جامعة برنستون في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، أن الحمل في شهر مايو يزيد من خطر الولادة المبكرة، الأمر الذي يصاحبه مخاطر على صحة الرضع.
شملت الدراسة بيانات 1,4 مليون طفل و65750 من الأمهات، وحللوا تواريخ ميلاد الأطفال ووقت بداية حمل الأمهات.
وجد الباحثون أن السيدات اللائي حملن في شهر مايو، وكان الثلث الثالث من حملهن في الفترة بين شهر يناير أو فبراير، كّن أكثر عرضة للولادة المبكرة بنسبة 10%.
يفسر الخبراء السبب في ذلك، هو أنه في شهري يناير وفبراير ترتفع حالات الإصابة بالأنفلونزا والالتهابات؛ ما يحفز الولادة المبكرة، والتي تؤثر على صحة الرضع، حيث يكون الأطفال المبتسرون أو المولودون مبكرًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، كما قد يضطرهم ذلك للبقاء في المستشفى لعدة أسابيع بعد الولادة.
فإذا صادف وبدأتِ رحلة حملك في شهر مايو، احرصي على الاهتمام بصحتك، خاصة مع اقتراب أشهر الشتاء والحرص على الحصول على الأدوية المكافحة للبرد والإنفلونزا المناسبة، لحمايتك وحماية صغيرك وليكون حملك صحيًا، وذلك بالطبع وفقًا لاستشارة طبيبك.
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