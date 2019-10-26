لندن ـ كاتيا حداد
وصفت سامانثا ماركل أختها غير الشقيقة، دوقة ساسكس ميغان ماركل، بأنها تستخدم تصريحات «منافقة»، بعد أن أعربت زوجة الأمير البريطاني هاري عن أسفها لأن الناس نادراً ما يسألونها عما إذا كانت على ما يرام، في حين أنها تكافح مسألة انتهاك الخصوصية وتدقيق الناس في حياتها الشخصية، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حيث هاجمت سامانثا أختَها من أبيها بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي «هاري وميغان... رحلة أفريقية»، الذي أظهر مقابلة عاطفية لميغان، وهي تقاوم دموعها لتقول: «لم يسأل كثير من الناس عما إذا كنت على ما يرام».
وقالت سامانثا، البالغة من العمر 54 عاماً، وهي من ولاية فرجينيا الأميركية، إنها لا تستطيع أن تصدق أن ميغان كانت لديها «الجرأة» للإدلاء بهذه التصريحات، في وقت لم تسأل فيه الدوقة عن حالة والدها توماس ماركل، في ظل تعرضه لكثير من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة. وأضافت: «هل سألتِ أبي يوماً ما إذا كان على ما يرام بعد تعرضه لنوبتين قلبيتين؟»
اقرا ايضاً:
دوقة ساسكس تصف العيش كأم تحت أضواء إعلامية كثيفة بالـ "صعبة جدا"
وانتقدت سامانثا، ميغان أيضاً، لتهجمها على اهتمام الصحافة السلبي، الذي واجهته منذ زواجها من الأمير هاري في مايو (أيار) 2018. وأوضحت: «لقد عرفت ميغان بالضبط ما كانت تفعله، لذا، حصلت على ما تريد».
وأضافت: «أعتقد أنه من المثير للسخرية حقاً أن يشتكي شخص مليونير يرافقه حول العالم طاقم لحمايته يكلف ملايين الدولارات ويستقل طائرات خاصة للتنقل من أي شيء».
وعند سؤالها عن النقد الذي تواجهه من أشخاص يعتقدون أن تعليقاتها تعتبر غير عادلة تجاه ميغان، قالت سامانثا: «قول الحقيقة لا يعني أنني غير عادلة أو أتصرف بلؤم». وأشارت إلى أن ابن اختها آرتشي «لطيف للغاية ويشبه هاري»، وأكدت أنها رأته للمرة الأولى من خلال الفيلم الوثائقي الأخير.
يذكر أن سامانثا لم تتحدث مباشرة مع أختها منذ أكثر من عقد من الزمان، وهي من أشد منتقدي الدوقة منذ زواجها من الأمير هاري.
قد يهمك ايضاً:
ميغان ماركل تواصل كسر القواعد الملكية وتثير الضحكات بالأحضان والقبلات
ميغان ماركل تكشف عن اسم التدليل الذي تخاطب به زوجها في فيلم وثائقي جديد
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تتعرض لهجوم ضاري مجددًا من أختها الغير شقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.