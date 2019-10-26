شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية الغذاء خطر يهدد الحياة..تعامل معها فورا واعرف الأطعمة المسببة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحساسية الغذائية مصدر قلق لدى أى أسرة لديها طفل يعانى من رد فعل تحسسى من طعام معين، وهوما يسبب له حالة صحية خطيرة قد يحتاج إلى نقل دم فورى فى حالة تناول الطعام الممنوع منه، وتحدث الحساسية الغذائية عندما يكون لدى الجسم استجابة مناعية محددة وقابلة للتكرار لبعض الأطعمة.

ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، يمكن أن تكون الاستجابة المناعية للجسم شديدة وتهدد الحياة ، مثل الحساسية المفرطة، على الرغم من أن الجهاز المناعي يحمي عادة الناس من الجراثيم، إلا أنه في الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية، يستجيب الجهاز المناعي عن طريق الخطأ للطعام كما لو كان ضارًا.

لا يوجد علاج لحساسية الطعام، التجنب الصارم للطعام المسبب للحساسية الغذائية هو السبيل الوحيد لمنع رد الفعل.

ومع ذلك، نظرًا لأنه ليس من السهل دائمًا أو غير الممكن تجنب بعض الأطعمة ، يجب على العاملين في المدارس مراقبة الأطفال الذين يعانون من حساسية الطعام أثناء تواجدهم في المدرسة وضع خطط للوقاية من رد الفعل التحسسي والاستجابة لحالة طوارئ الحساسية الغذائية ، بما في ذلك الحساسية المفرطة. يمكن الاكتشاف المبكر والسريع منع حدوث مشاكل صحية خطيرة أو الوفاة.

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تتسبب سبعه أطعمة أو مجموعات غذائية في حدوث أخطر ردود الفعل التحسسية أهمها الحليب والبيض والأسماك والمحار والقشريات والقمح وفول الصويا والفول السوداني .

يمكن أن تختلف أعراض وشدة ردود الفعل التحسسية تجاه الطعام بين الأفراد ، كما يمكن أن تكون مختلفة لشخص واحد مع مرور الوقت. الحساسية المفرطة هو رد فعل تحسسي مفاجئ وشديد قد يسبب الموت، ولكن ليست كل الحساسية تتطور إلى الحساسية المفرطة.

الأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية هم أكثر عرضة للإصابة بالربو أوأمراض الحساسية الأخرى بمرتين إلى أربع مرات.