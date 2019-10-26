شكرا لقرائتكم خبر عن إدمان ألعاب الموبايل يتسبب في إصابة رجل صيني بالعمى المؤقت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على حالة رجل صينى أصيب بالعمى في عين واحدة بعد إصابته "بجلطة في العين" أثناء استخدام الموبايل وإدمانه ألعاب الهاتف .
ويقال إن الرجل، المعروف فقط باسم "وانغ"، فقد بصره مؤقتًا أثناء لعب الألعاب على الجهاز مع إطفاء الأنوار.
وقام الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي بتشخيص حالته بـ انسداد الشريان المركزي لشبكية العين.
وتحدث هذه الحالة، المعروفة أيضًا باسم "سكتة دماغية العين"، بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين، وأنها تؤثر على 1% من السكان.
لكن الأطباء في الولايات المتحدة كانوا متشككين لأنهم يقولون إن الحالة تحدث عادة في كبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب.
وقالوا إنه من المرجح أكثر أنه عانى من فقدان مؤقت للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية في شبكية العين أو خلف العين.
وهذه الأعراض أكثر شيوعًا ويمكن أن تؤثر على الأشخاص عندما يجهدون أعينهم لمدة طويلة .
وقال "وانج" لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "كنت أستخدم عيني اليمنى للنظر في هاتفي، ويمكنني أن أرى بعض الكلمات ولكن ليس غيرها".
وقال طبيبه "ليو تاو"، إن سبب عمى "وانغ" كان على الأرجح بسبب الإفراط في استخدام هاتفه الذكي الذي وضع ضغوطًا مفرطة على رؤيته.
واعترف "وانغ"، الذي لم يعرف عمره، بأنه كان يلعب عادة على هاتفه في وقت متأخرمن الليل لنوبات طويلة.
وادعى "تاو" أن حوالي 20 مريضًا جديدًا كل شهر كانوا يزورون عيادته يعانون من أعراض مشابهة، ووصفه بأنه وباء متزايد.
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