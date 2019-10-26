كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - فصل الشتاء يجلب معه بعض الأمراض، فتتكرر زيارتك للطبيب بهذا الفصل، وفي حالات أخرى أكثر شدة، قد تضطرين لاصطحاب طفلك لقسم الطوارئ. وكونك أماً ترعى أطفالها؛ فأنتِ تسعين لأن يكون جميع أفراد أسرتك بصحة جيدة، ومع هذا قد تتكرر الأمراض. ولكن ما هي أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال في فصل الشتاء؟ إليكِ الإجابة في النقاط التالية...

نزلات البرد

نزلة البرد هي التهاب فيروسي، من أعراضه سيلان الأنف، أو احتباس المواد المخاطية، ألم في الحلق، السعال أو الصداع. بعض الأطفال قد يصابون أيضاً بارتفاع طفيف في درجات الحرارة. أغلب نزلات البرد تكون أشد سوءاً في الفترة ما بين 3 و5 أيام، بعدها تبدأ بالتحسن. الأطفال عموماً يتعرضون إلى 10 نزلات برد سنوياً.

النزلات الشعبية

إنها التهاب فيروسي يصيب الجهاز التنفسي، أكثر ما يصيب الأطفال دون عمر العام. أبرز أعراضه هو احتباس المواد المخاطية، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، السعال والصفير في منطقة الصدر. قد تكون أعراضه مشابهة لنزلات البرد، ولكن ما يميزه هو الصفير الذي قد يتطور إلى صعوبة في التنفس. السعال الذي يلي النزلات الشعبية قد يستمر لمدة أسبوعين.

الإنفلونزا

قد تأتي الإنفلونزا فجأة بارتفاع في درجة الحرارة، سعال، ألم في الحلق، صداع، ألم في العضلات، وأوجاع.

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الخناق

غالباً ما يبدأ الخناق فجأة في الليل، فقد يستيقظ الطفل وهو يسعل بصوت عالٍ، صوت تنفسه سيكون أيضاً مرتفعاً.

الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي يختلف عن بقية الأمراض الشتوية الشائعة؛ لأن سببه بكتيريا، وليس فيروساً. أحياناً يبدأ كنزلة برد، ولكن يزداد سوءاً ليتحول إلى التهاب رئوي، وأحياناً أخرى يبدو وكأن طفلك بدأ بالتحسن لكنه يسوء فجأة. عليكِ بمراجعة الطبيب إن أصبح طفلك يعاني بصعوبة في التنفس.

بكتيريا الحنجرة

هذا المرض عادة ما يصيب الأطفال في عمر المدرسة. في هذه المرحلة غالباً ما يعاني الطفل من ألم الحلق، الصداع والمغص. التهاب الحلق لن يكون مصحوباً بالسعال أو أعراض نزلات البرد.