كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الطفل حديث الولادة ينام بكثرة، غالباً ما ينام 17 ساعة وأحياناً أكثر، وأغلب المواليد لا ينامون لمدة تزيد على ساعتين إلى أربع ساعات دفعة واحدة، سواء كانت ليلاً أم نهاراً، خلال الأسابيع الأولى من الولادة. هذه الحالة تجعل نوم الطفل حديث الولادة غير منتظم، وبالطبع يكون مُتعباً لكِ، فستستيقظين عدة مرات في الليلة الواحدة؛ لتُرضعي وترعي مولودك.

أسباب عدم انتظام نوم مولودك:

دورة نوم المولود أقصر بكثير من دورة النوم عند الشخص البالغ، لذا يستيقظ بوقت أسرع.

متى ينتظم نوم الطفل حديث الولادة؟

- ما بين عمر 6 و8 أسابيع، أغلب المواليد يبدأون بالنوم لفترات أقصر خلال النهار وأطول خلال الليل.

- ما بين 4 و6 أشهر، يكون باستطاعة المولود أن ينام من 8 إلى 12 ساعة متواصلة.

- بعض المواليد يبدأون بالنوم لساعات أطول من عمر 6 أسابيع.

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كيف تساعدين مولودك على أن ينظم نومه؟

- في الأسابيع الستة الأولى من عمره، لا تدعيه يبقى مستيقظاً أكثر من ساعتين، ساعديه على أن ينام في كثير من الأحيان.

- علّميه أن يميز بين الليل والنهار، وذلك عن طريق لعبك معه، كلما استيقظ خلال النهار، وحرصك على أن تكون هنالك أصوات طبيعية في المنزل. على العكس من كل ذلك في فترة الليل، فعليكِ تجنب التحدث معه وملاعبته، وكذلك الحرص على الهدوء.

- انتبهي للإشارات التي تخبرك بأن مولودك متعب، كأن يفرك عينيه، يشد أذنه، ويكون صعب المراس.

- احرصي على أن يكون لمولودك نظام قبل النوم في فترة الليل، كالحمام وتغيير الحفاضة والإضاءة الخفيفة.

- ضعي مولودك في مهده؛ عندما يكون نعسانَ، ولكنه لا يزال مستيقظاً، وتجنبي أن يغفو في حضنك، بعدها ضعيه في المهد، فهو سيبحث عنكِ كلما استيقظ.