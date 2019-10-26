165 متحدثا في المؤتمر العالمي لطب الأعصاب بدبي

تنطلق، الأحد، بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب 2019، الذي تنظمه الجمعية العالمية لطب الأعصاب بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بمشاركة 165 متحدثاً يمثلون 125 دولة.

وأكد الدكتور سهيل الركن استشاري أمراض الأعصاب والمخ بمستشفى راشد رئيس المؤتمر أهمية هذا الحدث العالمي الذي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

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ويهدف المؤتمر إلى زيادة المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مجال الصحة والرعاية للمصابين بأمراض الأعصاب، ونشر البحوث وتعزيز العمل التعاوني في مختلف مجالات طب الأعصاب ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية للممارسات المهنية خاصة في مجالات: مرض ألزهايمر والجلطات الدماغية والصرع والتصلب اللويحي والصداع وأمراض الأعصاب الطرفية ومرض الشلل الرعاش.

وأوضح الدكتور الركن أن المؤتمر الذي يتضمن 265 محاضرة وندوة علمية و6 ورش عمل و6 ندوات إقليمية، إضافة إلى مشاركة 45 شركة عالمية تستعرض آخر المستجدات والتقنيات العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الأعصاب.

وذكر أن فوز دبي بهذا الحدث المتخصص يعكس الثقة العالمية بدبي وبتفوقها وقدرتها على تنظيم وإنجاح مختلف الفعاليات الطبية العالمية، لتكون ملتقى ووجهة مثالية للخبراء والباحثين والأطباء في مختلف دول العالم.

وأكد أن ذلك يساهم بشكل فاعل في دعم استراتيجية التعليم الطبي وتعزيز كفاءة الأطباء والعاملين في هذا المجال الطبي المتخصص، خاصة أن المنظمة العالمية لطب الأعصاب تضم في عضويتها الآلاف من أطباء الأعصاب من مختلف دول العالم.