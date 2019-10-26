شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الألبان المخمرة "الزبادى" يحمى من الإصابة بأمراض القلب وسكر النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الجمعية الأمريكية للتغذية، إن تناول الأطعمة المحتوية على الألبان المخمرة، مثل الزبادى يحمى من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية (الأمراض القلبية الوعائية)، كلاهما من الأسباب الرئيسية للاعتلال والوفيات في العديد من البلدان.



منتجات الالبان المخمرة وخفض خطر الاصابة بامراض القلب

وقالت الجمعية، من المعروف أن النظام الغذائي يلعب دوراً في تطور كلا المرضين، ومع ذلك، فإن قدرة المكونات الغذائية المحددة على الحد من حدوث المرض ليست مفهومة بشكل واضح، على سبيل المثال، وصفت بعض المنشورات وجود علاقة بين استهلاك منتجات الألبان المخمرة، والحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكر من النوع الثانى T2DM و CVD، بينما أشار البعض الآخر إلى عدم وجود ارتباط.

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منتجات الالبان المخمرة والوقاية من امراض القلب

تضمنت العديد من المنشورات أعدادًا محدودة من الدراسات، لذلك تم إجراء دراسة لاستكشاف العلاقات بين هذه الأمراض، واستهلاك الألبان المخمرة أو غيرالمخمرة، وتم نشر نتائج الدراسة في عدد أكتوبر 2019 من مجلة التغذية، مع الاستعانة ببيانات الدراسة من مواضيع مسجلة في الدراسة الأسترالية حول صحة المرأة، كان عمر الأشخاص الذين تتراوح بين 45 و 50 عامًا.



الالبان المخمرة

وأشارت الجمعية الامريكية للتغذية، إلى أن الدراسة أثبتت وجود ارتباط بين كل من تناول كميات كبيرة من اللبن أو منتجات الألبان المخمرة، مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.







الالبان المخرة تحمى من الاصابة بامراض القلب

وخلص الباحثون، إلى أن هذه البيانات أثبتت وجود علاقة عكسية بين تناول الألبان المخمرة، وأمراض القلب والأوعية الدموية بين النساء