شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حالة نادرة لطفل 6 سنوات يصاب بالخرف..فقد قدرة التعرف على والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "دلى ميل" البريطانية، عن مرض" باتن" الذي يؤدي إلي الخرف وهو مرض وراثي نادر، ناتج عن تراكم النفايات في الخلايا مما يخلق آثارًا عصبية، ويؤدي إلي الخرف ولا يوجد حاليًا أي علاج له.

المرض أصيب به الطفل "ريس ميتشل" 6 سنوات، وأصبح غير قادر على التعرف على والدته، بعد أن فقد حركته، بعد أن كان طفلا طبيعيا.



طفل يصاب بالخرف وهو فى سن 6 سنوات

وقالت والدة "ريس" دونا، إن حالته ساءت هذا العام، ولكنه لا يزال بإمكانه قول" ماما ، مضيفة إنه "مع مرض "باتن"، يمكن أن يتطور ويتغير في غضون أسابيع، أو شهور، أو سنوات، نحن لا نعرف كم من الوقت بقي لدينا.



يصاب بالخرف كحالة نادرة



تحاول امه ايجاد علاج لطفلها

تشير التقديرات، إلى هذا المرض يصيب 30 إلى 50 طفلاً فقط في بريطانيا

مع والدته

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عملت والدته "ميتشل "كمساعد في الفصول الدراسية في كلية إينفيرنيس، لمدة 20 عامًا قبل أن يصبح إبنها مريضا، وقد أوقفت إبنتها" أليكس براون"، البالغة من العمر 16 عامًا، أحلامها في الذهاب إلى الجامعة بسبب حالة شقيقها المعطلة.



ريس قبل اصابته بمرض نادر

يذكر أن "ريس"، تم تشخيصه لأول مرة بالتوحد والصرع في عام 2017، لكن نوباته ازدادت سوءًا.



الطفل فى غرفته

أجرى الأطباء العديد من عمليات الفحص، وفحوصات الدم، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تشخيصه بهذا المرض " CLN2 "في أغسطس 2018.



عندما كان طفلا

تقوم والداته ميتشل الآن بجمع 60 ألف جنيه إسترليني عبرالإنترنت، لإجراء بعض الاصلاحات الخاصة على منزلها لإنشاء مساحة كبيرة في الطابق السفلي كافية للمعدات الطبية لطفلها، وحاليا يتم اعطاء الطفل الدواء الوحيد المتاح لعلاجه، ولكنه مكلفا للغاية.