شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين وأشياء أخرى أبرز أسباب ارتفاع ضغط دم .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداع شديد يصاحبه الرغبة في القيء، هذه أبرز أعراض ارتفاع ضغط الدم، وهناك عوامل خطورة أخري تتسبب في ارتفاع ضغط الدم نتعرف عليها خلال الاسطرالقادمة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ومن أبرزالأسباب المؤدية لارتفاع نسبة ضغط الدم التدخين الذي يتسبب في تلف الأوعية الدموية علي المدي البعيد، كما إن النيكوتين يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ. علاوة علي مشاكل في القلب أو السكتات الدماغية

كما إن الاكثار من تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي علي نسبة عالية من الدهون، وأيضا الأطعمة المليئة بالدهون تعد من أكثر الأشياء المسببة لارتفاع نسبة ضغط الدم في الجسم، وتزداد الخطورة في حالة وجود تصلب بالشرايين ومشاكل في الأوعية الدموية، ولذا يجب تجنب هذه الأطعمة وتناول الصحية منها والتي تحتوي علي الخضروات والفواكه والألياف.

وتعد الضغوط النفسية والقلق والتوتر المستمر من أسباب ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، وذلك لزيادة افراز هرمون الأدرينالين بالجسم، وأيضا الاكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

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كيف يعلم الشخص بأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم؟..سؤال هام يجب طرحة لمعرفة حقيقة الأمرفعند شعورك بالصداع الشديد والدوخة وزيادة ضربات القلب وضيق التنفس، وزغللة في الرؤية فأنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، ولكن يجب قياس نسبته عدة مرات علي فترات متقاربة للتأكد من ارتفاعه بالفعل.

والعلاج يعتمد علي تغييرالعادات اليومية الخاطئة واستبداله بعادات صحية، كالاقلاع عن التدخين والابتعاد عن التوتروالقلق وتجنب الأطعمة المالحة وممارسة الرياضة، مع ضرورة تناول الأدوية والعلاجات الخاصة بتنظيم نسبة الضغط.