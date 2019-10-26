شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف سر وفاته..ما هو مرض نخر البنكرياس قاتل الإسكندر الأكبر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء جامعة أرسطو اليونانية، أن سبب وفاة الإسكندرالأكبر كان مرض نخر البنكرياس، وليس الملاريا والتيفوئيد أوالالتهاب الرئوى كما كان يشاع في تفسير لوفاة الإسكندر، ونخرالبنكرياس هو عدوى خطيرة ترتبط بالالتهابات الحادة التى تصيب هذا العضو الحساس للغاية.

ويكشف التقريرالتالى عن ما هو مرض نخر البنكرياس وأعراضه وخطورته على حياة الإنسان، البنكرياس أحد أعضاء الجهاز الهضمى يسكن خلف المعدة ويساعد على تحقيق التوازن بين كمية السكر في الدم أثناء تحويل الطعام إلى وقود للجسم.

أثناء نوبات التهاب البنكرياس المتكررة ، قد تموت الأنسجة داخل البنكرياس (تنخر) وتصاب بعد ذلك بالعدوى، وتسمى هذه الحالة التهاب البنكرياس الناخرالحاد. قد يتشكل الخراج وهو أيضًا التهاب على النسيج النخري بعد عدة أسابيع من نوبة التهاب البنكرياس الناخر الحاد.

كلتا الحالتين من المضاعفات الخطيرة التى تحتاج عناية طبيه فائقة وعلاج لمدة طويلة وتترك أثار خطيرة على الصحة، حسبما أكد موقع" healthline".

أعراض نخر البنكرياس

أعراض نخرالبنكرياس أوالخراج قد تحاكي أعراض التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن، والذي هوالأكثر شيوعا هو الألم المفاجئ في الجزء العلوي من البطن، الألم غالباً ما يكون أسوأ عند الاستلقاء ولكن قد يكون الشعور أقل حدة عند الجلوس أوالانحناء.

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تشمل الأعراض الأخرى:

غثيان، قيئ، حمى، سرعة النبض، ألم في البطن والظهر، انتفاخ البطن .

مضاعفات خطيرة

يعد كل من نخرالبنكرياس والخراج من الإصابات الخطيرة التي تهدد حياة البنكرياس وعادة ما ترتبط بانسداد داخل القناة الصفراوية أو تعاطي الكحول على المدى الطويل أو الناشئة عن سبب غير معروف، المرضى الذين لا يعالجون جراحياً للتخلص من هذه العدوى يواجهون خطر أكبر وهو تعفن الدم وفي النهاية الموت.

علاج نخر البنكرياس أو الخراج

المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس أوالخراج الناخر الحاد يتلقون المضادات الحيوية والسوائل الوريدية ومسكنات الألم وغيرها من الأدوية ،والجراحة هي المسارالمعتاد للعلاج لاستنزاف المنطقة المصابة.