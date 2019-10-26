شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة بالحمى عند تلقى العلاج الكيماوى علامة على الإصابة بعدوى أو التهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشخاص الذين يعانون من السرطان والذين يعالجون بالعلاج الكيميائي هم أكثرعرضة للإصابة بالتهابات بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، حيث يقلل من أعداد خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى ويجعل من الصعب على الجسم مكافحة العدوى، وقد يصل الأمر إلى تعفن الدم، وهو الرد الساحق الذي يهدد الحياة للعدوى، وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC". + ما هي العدوى؟يصاب مريض السرطان بالعدوى عندما تدخل الجراثيم إلى الجسم وتتضاعف وتسبب المرض أو تلف الأعضاء والأنسجة ،البكتيريا والفيروسات تسبب التهابات. ما هي العدوى؟يصاب مريض السرطان بالعدوى عندما تدخل الجراثيم إلى الجسم وتتضاعف وتسبب المرض أو تلف الأعضاء والأنسجة ،البكتيريا والفيروسات تسبب التهابات.

يمكن الحصول على البكتيريا من الهواء أوالماء أوالتربة أوالطعام أثناء فترة العلاج الطبي، تشمل الالتهابات البكتيرية الشائعة الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهابات الأذن.

كما تنتقل الفيروسات من شخص لآخر تشمل الالتهابات الفيروسية الشائعة نزلات البرد والقوباء والإنفلونزا.

كيف يزيد العلاج الكيميائي من خطر الإصابة بالعدوى؟تستخدم أدوية العلاج الكيميائي لعلاج السرطان عن طريق قتل الخلايا الأسرع نموًا في الجسم ؛ كل من الخلايا الجيدة والخلايا السرطانية، مما يضعف الجهازالمناعى للجسم وقله خلايا الدم البيضاء، العدوى هي عندما تدخل الجراثيم للجسم وتسبب المرض، قلة كرات الدم البيضاء ممكن أن يؤدي إلى العدوى.

ماذا يفعل مريض السرطان عند إصابته بعدوى أو التهاب؟

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يحب الاتصال بالطبيب فورا لأنها من حالات الطواريء ويجب الحذر من الحمى، إذا كان مريض السرطان مصاب بالحمى أثناء علاجه الكيميائي، فهذه حالة طوارئ طبية. قد تكون الحمى هي العلامة الوحيدة التي تشير إلى وجود عدوى، وقد تكون العدوى أثناء العلاج الكيميائي مهددة للحياة.

تنتشرالعديد من الأمراض من خلال عدم تنظيف اليدين، وهوأمر خطير بشكل خاص عندما يكون مريض السرطان يتلقى علاجًا كيماويًا لأن الجسم قد لا يكون قادرًا على مكافحة الالتهابات كما اعتاد.

معرفة علامات وأعراض العدوىالعدوى خلال العلاج الكيميائي يمكن أن تؤدي إلى الموت، نظرا لوجود انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، هذه الخلايا هي الدفاع الرئيسي للجسم ضد العدوى.