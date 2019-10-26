شكرا لقرائتكم خبر عن تورم اللسان يعد من المتاعب الصحية.. فما أسباب ذلك؟ والان مع التفاصيل

قال البروفيسور بيتر يورين إن تورم اللسان يعد من المتاعب الصحية المزعجة التي تُعيق التنفس وبلع الطعام.

وأوضح جراح الفم والأسنان الألماني أن سبب تورم اللسان، تجمع سائل بالنسيج، مشيراً إلى أنه يكون في العادة مصحوباً باحمرار وطبقة بيضاء مع الشعور بألم وخدر.

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وأضاف يورين أن لتورم اللسان أسباب أخرى، أبرزها الحرق بعد تناول أطعمة أو مشروبات ساخنة للغاية، أو الالتهابات مثل التهاب اللثة، أو استجابات تحسسية لأطعمة معينة. كما قد يكون بسبب أدوية مثل أدوية ضغط الدم.

ويجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي لتورم اللسان وعلاجه.

وبشكل عام أكد البروفيسور الألماني أهمية العناية بنظافة اللسان أيضاً، وتنظيفه بانتظام لإزالة الطبقة البيضاء المتراكمة عليه بكاشطة لسان أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة.