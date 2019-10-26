صحة ورشاقة

الوافدون فى النظام الصحى البريطانى يسجلون أكثر من نصف الأطباء الجدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقاريررسمية بأن عدد الاطباء الأجانب الوافدين للعمل فى النظام الصحى البريطانى سجل أعلى مستوياته منذ سنوات حيث يمثلون اكثر من نصف الاطباء الجدد.

وذكرت صحيفة (ذا صن) أن هذا حدث رغم التعهدات المتكررة وبتدريب المزيد فى المملكة المتحدة من أجل المساعدة فى التخفيف من أزمة نقص الاطقم الطبية.

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وقال رئيس هيئة الرقابة الطبية إن 10 الآف طبيب اجنبى سيتم تسجيلهم حتى نهاية العام الحالى وهو مايمثل مضاعفة عددهم فى غضون عامين.

ويعد هذا أعلى رقم من الأطباء الأجانب يتم تسجيله فى المملكة المتحدة منذ عام 2003.

وبالمقارنة يتوقع المجلس الطبى العام تسجيل 7500 من الخريجين فى المملكة المتحدة بجانب ألفين من دول الاتحاد الاوروبى خلال العام الحالى.

 

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