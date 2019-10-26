توخيل يقدم مبابي على طبق من ذهب لريال مدريد

جدد نادي ريال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهي الصفقة التي ستكلف "|لميرينجي" حال إتمامها مبلغ 300 مليون يورو.

وارتبط مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد منذ موسمين عندما كان لاعبا في صفوف موناكو الفرنسي، قبل أن ينتقل للنادي البارسي في صيف 2017، ثم جدد النادي الملكي رغبته مرة أخرى في الصيف الماضي، لكن العملاق الباريسي تمسك بخدماته.

وبحسب صحيفة "آس" المدريدية، فإن مبابي لا يحظى بعلاقة جيدة في الوقت الراهن مع مدربه الألماني توماس توخيل، بسبب إراحته على مقاعد البدلاء خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.





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وشهدت المباراة دخول مبابي بديلا في الدقيقة الـ52 من الشوط الثاني، وكانت النتيجة تشير لتقدم سان جيرمان بهدف دون رد، قبل أن ينجح في تسجيل هاتريك فضلا عن صناعته لهدف آخر لزميله الأرجنتيني ماورو إيكاري، لتنتهي المباراة بفوز العملاق الباريسي بنتيجة 5-0.

وأشارت الصحفية إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يتطلع للتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل، في ظل رغبته في بناء فريق جديد يستطيع العودة لمنصات التتويج.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن هذه الصفقة ستكلف خزائن النادي 300 مليون يورو، في ظل عدم رغبة النادي الباريسي في بيع نجومه، وهو الموقف الذي تكرر الصيف الماضي، بعدم السماح لنيمار دا سيلفا بالانتقال إلى الريال أو العودة إلى برشلونة.

وانضم مبابي لصفوف سان جيرمان في صيف 2017 لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادما من موناكو، مقابل 45 مليون يورو، قبل أن يتعاقد معه النادي الباريسي بصفة نهائية مقابل 135 مليون يورو، ليصل إجمالي الصفقة إلى 180 مليون يورو.

يذكر أن مبابي شارك مع سان جيرمان في 95 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 66 هدفا وصنع 36.