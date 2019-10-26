برنامج طبي جديد في مستشفى الشيخ خليفة بسيشل

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية برنامج الخدمات الطبية الجديدة واستقبال طاقم الأطباء الجدد في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مقاطعة بيرسيرفانس بجمهورية سيشل.

أطلق البرنامج، الذي تبلغ تكلفته نحو 5 ملايين درهم، أحمد سعيد النيادي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في سيشل يرافقه جان بول آدم وزير الصحة في جمهورية سيشل.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: "هذه المكرمة من قيادتنا الرشيدة تأتي استكمالا لمسيرة الخير الذي تتبناه المؤسسة تجاه الأشقاء والأصدقاء في العديد من دول العالم".

وأضاف أن هذه المبادرة الإنسانية-الطبية التي نفذتها المؤسسة في جمهورية سيشل ستساعد كثيراً في تحسين الخدمات الطبية وتقديم العلاج الطبي المتطور لعدد كبير من المرضى هناك.

من جهته، قال القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في فيكتوريا إن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية افتتحت، قبل عامين، مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتكلفة قاربت 32 مليون درهم، بهدف تقديم المساعدات الطبية ودعم القطاع الصحي في جمهورية سيشل.

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وأكد أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وبمتابعة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وأوضح النيادي أن المؤسسة عيّنت طاقم أطباء متخصصين مشهودا لهم بالكفاءة من دول مختلفة مؤخراً عن طريقة شركة طبية دولية، مؤكداً اهتمام دولة الإمارات بدعم القطاع الصحي في الجزيرة.

وكانت مؤسسة خليفة الإنسانية افتتحت عدداً من الأقسام والخدمات الطبية الجديدة في المستشفى، مثل قسم أمراض النساء التخصصية برئاسة الدكتورة تاتيانا بلاجوفيتش من صربيا، وهو قسم يهدف لعلاج أمراض النساء وتعزيز صحة النساء في سيشل.

وتضمنت الخدمات الطبية الجيدة خدمات التوليد التخصصي، قسم أخصائي التخدير وخدمات العناية المكثفة وخدمات الطب الوقائي والاجتماعي.

وثمّن وزير الصحة في جمهورية سيشل الخدمات الطبية الجليلة التي قدمتها دولة الإمارات ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية لسيشل على مدى الـ30 عاما الأخيرة ابتداء من مركز الشيخ خليفة التخصصي وصولا إلى المستشفى العائلي في مقاطعة بيرسيفرانس.

ومن جانبه، أكد جان بول آدم على متانة العلاقات التي تجمع سيشل ودولة الإمارات في العديد من المجالات التي قدمت فيها الإمارات أياديها البيضاء لسيشل في أوقات عصيبة أسهمت في حلحلة الكثير من مشكلات الجزيرة فيما مضى.

وأوضح أن الإمارات قدمت الكثير في القطاع الصحي، واهتمت بجلب الكادر الطبي المتميز في تخصصات لم تكن موجودة في البلاد من قبل، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع الإمارات إلى أعلى مستويات خدمة لشعبي البلدين.