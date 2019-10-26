تدشين أكبر مركز لرعاية مرضى السرطان بكيرالا الهندية

دشن بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية، أكبر مركز لرعاية مرضى السرطان بكيرالا بمدينة تيروواندابورام، بالقرب من مركز السرطان الإقليمي الذي يعد أهم المراكز الصحية في جنوب الهند، ويقصده آلاف المرضى المصابين بالسرطان.

وتم بناء المركز تحت رعاية جمعية إس. واي. إس بتكلفة 10 ملايين درهم إماراتي، بتبرعات من الجاليات الهندية المقيمة في دول الخليج.

وشارك في مراسم التدشين، تحت رئاسة الشيخ أبوبكر أحمد مفتي الديار الهندية، جمال حسين الزعابي قنصل عام الإمارات في كيرالا كضيف شرف، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة في المجال الدبلوماسي والسياسي والاجتماعي.

وأقيم المركز الذي يتضمن 4 أدوار على مساحة ٢٥ ألف متر مربع، ويتسع 300 مريض بالإضافة إلى المرافقين، كما يقوم بتوفير السكن والغذاء مجانا للمرضى والمرافقين.

وقال الدكتور عبدالحكيم الأزهري، أحد امناء جمعية إس. واي. إس ومدير إدارة مركز الإغاثة الخيرية الهندية، إن عدد مرضى السرطان يزيد يوميا، وسيكون المركز ملجأ لرعاية هذه الفئة، حيث يقصد مئات المرضى المصابين بالسرطان مستشفيات عاصمة تيروواندابورام يوميا، ويهدف المركز إلى توفير سكن وغذاء وأدوية للمرضى الفقراء بشكل مجاني.

وأضاف: "يتكلف هذا المشروع مبلغا باهظا لتنفيذ هذه الاحتياجات الأساسية للمرضى والمرافقين، لذا نرجو من أهل الخير والإحسان دعم هذا المركز بالتبرعات المخلصة لرعاية هذه الفئة".

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وتتمثل أهداف المركز في:

١- توفير إمكانية السكن لعدد 300 مريض ومرافق في وقت واحد.

٢ - توفير غرف مختصة لـ25 مريضا يحتاجون إلى رعاية خاصة.

٣ - أماكن سكن خاصة للرجال والسيدات

٤- قاعة صلاة تسع 100 رجل وامرأة في وقت واحد.

٥- مكتب الإدارة للإشراف على أعمال المشروع بحيث تتوفر الخدمة على مدار 24 ساعة

٦ - صالة اجتماعات تتسع لـ200 شخص وصالة خاصة للرجال والسيدات.

٧-مطعم يسع 100 شخص.

٨- إمكانية الطبخ وإعداد المأكولات للمرضى والمرافقين.

٩- مشروع الرعاية الملطفة للمرضى وإمكانية توفير الدواء مجانا.



