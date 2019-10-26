فريق السعودية بـ"فيرست جلوبال" يتسلح بالتكنولوجيا لحماية البيئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت الدول العربية على المشاركة ببطولة العالم للروبوتات التي تشهدها دولة الإمارات في الفترة من 24 حتى 27 أكتوبر.

ويشكّل فريق المملكة العربية السعودية 5 طلاب شغوفين بالمشاركة في حل التحديات العالمية، هم: فاضل محمد يونس ولينا العبد الوهاب وسلافة الشهري وعبدالعزيز محمد النتيفي وغلا الشامخ.

"العين الإخبارية" التقت أعضاء الفريق خلال مشاركتهم بالحدث الأكبر عالميا في مجال الروبوتات.

وقال فاضل محمد يونس، مشارك بالفريق السعودي، إن تحدي فيرست جلوبال يسعى لإيجاد حلول للمشكلات وتطبيقها عبر الروبوتات، معربا عن سعادته بالمشاركة في التحدي.

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وذكرت لينا العبد الوهاب، مشارِكة بالفريق السعودي، أن تبادل الثقافات والتعاون بين الدول المختلفة أهم الأشياء التي يقدمها التحدي، فيما أوضحت زميلتها سلافة الشهري أن جميع الدول تتعاون خلال التحدي من أجل إيجاد حلول لقضية التلوث البيئي.

واختتم عبدالعزيز محمد النتيفي، مشارك بالفريق السعودي في "فيرست جلوبال"، أن التكنولوجيا تساعدنا في حماية البيئة وضمان مستقبل أفضل.

يشار إلى أن أعضاء الفريق تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، وتلقوا العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتكنولوجيا.