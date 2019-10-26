خلفان بالهول: "فيرست جلوبال" منصة عالمية لتبادل الأفكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن تحدي "فيرست جلوبال" العالمي يعد منصة عالمية لتبادل الأفكار وبناء الصداقات بين المتنافسين، والاطلاع على العادات والتقاليد العالمية.

وأكد أن التحدي يترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تمكين الشباب وجعل دبي مختبرا عالميا، مضيفا أن التحدي يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الشراكات الدولية.

وانطلقت، الجمعة، منافسات تحدي "فيرست جلوبال" العالمي، وتتواصل حتى 27 أكتوبر الجاري بـ"فيستيفال أرينا" في دبي، بمشاركة أكثر من 1500 متنافس من أكثر من 190 دولة.

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ويهدف التحدي إلى تسليط الضوء على هذه القضية الرئيسية والمهمة من أجل زيادة الوعي العام واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على المحيطات والحياة البرية.

وستعمل الفرق المشارِكة في دورة هذا العام على إيجاد حلول مبتكرة للعديد من التحديات المتعلقة بتنظيف المحيطات.

وتنظم "فيرست جلوبال" تحديها العالمي سنوياً لتعزيز قدرات وإمكانيات المواهب الصاعدة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واستقطاب أفضل المواهب من بين ملياري شاب من مختلف أنحاء العالم.