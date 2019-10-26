الأهلي المصري يوضح حقيقة التفاوض مع نجم الجزيرة الإماراتي

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي المصري، إنه من الصعب الحديث خلال الوقت الراهن عن التفاوض مع البرازيلي كينو لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، لافتًا إلى أن الأخير لا يزال يعاني من إصابة.

وتعرض كينو للإصابة أثناء مشاركته مع الجزيرة في إحدى مباريات دوري الخليج العربي، حيث يحتاج لفترة علاج تصل إلى 6 أسابيع، وهي عبارة عن تمدد في الرباط الداخلي.

وأشار عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن هناك إدارة للتعاقدات مختصة بهذا الأمر سواء التفاوض مع لاعب أو إنهاء التعاقد مع آخر.

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وكان كينو لاعبا بين صفوف بيراميدز المصري خلال الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة وقاد فريقه للمركز الثالث في بطولة الدوري المحلي، ليتأهل للمرة الأولى في تاريخه لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعن ضم محمود كهربا لاعب الزمالك السابق المحترف بالدوري البرتغالي، علق عبدالحفيظ قائلاً: "لا يمكن الحديث عن اللاعب خصوصًا وأنه ليس ضمن فريقنا، أنا مختص فقط بالحديث عن اللاعبين المقيدين داخل الفريق".

وفيما يخص التجديد للرباعي المخضرم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان، قال: "التجديد داخل النادي يتم بناء على محورين، الأول يختص بالجانب الفني والثاني يتعلق بالشق الإداري"، لافتًا إلى أنه لم يتم التطرق للحديث في هذا الشأن حتى الآن.

وشدد على أحقية أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق بالحصول على شارة قيادة منتخب مصر، مشيرًا إلى أن العرف داخل صفوف "الفراعنة" هو الأقدمية.

وكانت تقارير أثيرت مؤخرا بخصوص رغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، في منح شارة قيادة الفريق لمحمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.