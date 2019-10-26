الروسية ماريا بوتينا تصل موسكو عقب إطلاق سراحها من أحد السجون الأميركية

وصلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا، السبت إلى موسكو عقب إطلاق سراحها من أحد السجون الأمريكية، حيث قال مصدر إعلامي من مطار شيريميتيفو الدولي في ضواحي موسكو: "هبطت الرحلة إس يو 511 في تمام الساعة 00.15"، مشيرًا إلى أن المواطنة الروسية ماريا بوتينا كانت على متن هذه الطائرة.

اعتقلت السلطات الأمريكية بوتينا في يوليو/تموز 2018 بالعاصمة واشنطن، ووجهت النيابة المحلية لها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد، وبعد مكوثها لفترة في السجن، وافقت بوتينا على عقد صفقة وقبلت التعاون مع التحقيق في قضية "التآمر" ضد الولايات المتحدة، واعترفت بإحدى التهم المنسوبة إليها، حيث أكدت موسكو مرارًا أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا بتهم مفبركة، وتطالب بالإفراج العاجل عنها.

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