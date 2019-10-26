شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 6 أثار جانبية شائعة بعد الحصول على تطعيم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التطعيمات من أهم الطرق التى تساعد على حمايتك من الإصابة بالأمراض المختلفة، ولا يوجد أى أثار جانبية خطيرة من تلقى اللقاحات لدى معظم الناس، فهناك قائمة بالأثار الجانبية الشائعة التى قد تصيبك فور

تلقى أى تطعيم ونتعرف على أبرز هذه الأثار الجانبية، وفقاً لما نشره موقع vaccines الأمريكى.

تطعيمات الأثار الجانبية الشائعة للتطعيمات

هناك مجموعة من الأثار الجانبية الأكثر شيوعا بعد التطعيم، وفى معظم الأحيان تكون هذه الأثار الجانبية خفيفة وتشمل ما يلى:

• ألم، تورم، أو احمرار فى المكان الذى أخذت فيه حقنة التطعيم.

• حمى خفيفة.

• قشعريرة برد.

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• الشعور بالتعب والتوعك.

• صداع الرأس.

• آلام العضلات والمفاصل.

وهذه الأثار الجانبية الشائعة هي علامة على أن جسمك بدأ فى بناء مناعة حماية "ضد المرض".

ماذا عن الأثار الجانبية الخطيرة بعد تلقى التطعيم؟

الأثار الجانبية الخطيرة الناجمة عن اللقاحات نادرة للغاية، على سبيل المثال، إذا تم إعطاء مليون جرعة من اللقاح، فقد يعانى شخص أو شخصان من تفاعل حساسية شديد.