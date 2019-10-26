شكرا لقرائتكم خبر عن عالج الرشح والسعال بـ "الكركم والعسل والقرنفل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زكام ورشح وسعال من المشاكل الصحية التي نتعرض لها دائما مع تقلبات الجو وخصوصا مع دخول فصل الشتاء نظرا لانتشار الامراض والعدوى والاصابة بنزلات البرد والانفلونزا والتهاب الشعب الهوائية.

وهنا يقدم الخليج 365 قائمة بالسوائل الدافئة التي تعزز صحة الجهاز التنفسي وتعالج السعال والرشح وذلك وفقا لما ذكره موقع the healthy

1: الزنجبيل بالعسل الابيض

يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي والوقاية من الفيروسات والعدوى، كما يحتوى العسل الابيض على عناصر مقاومة للجراثيم والامراض، ويعمل على تهدئة السعال وعلاج الزكام.

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2: مشروب الكركم

يعتبر الكركم من التوابل الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم، كما انه يعمل على تهدئة السعال وعلاج الزكام ونزلات البرد والانفلونزا.

3:القرنفل والعسل الابيض

يعتبر القرنفل مع العسل الابيض من الطرق الطبيعية الفعالة والتي تساعد على علاج السعال وتخفيف الألم والالتهاب، نظرا لاحتواء القرنفل على كمية كبيرة من الخصائص التي تطرد الجراثيم والبكتيريا من الجسم، كما يحتوي العسل الابيض على مواد مضادة للفيروسات.

4:الينسون

يعتبر الينسون من السوائل الطبيعية التي تعمل على تهدئة السعال والألم والحفاظ على صحة الجهاز المناعي ومقاومة الامراض.