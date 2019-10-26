"تزوج الثانية والمهر علينا" هاشتاغ يتصدر تغريدات رواد مواقع التواصل

تصدر هاشتاغ حمل عنوان "تزوج الثانية والمهر علينا" تغريدات رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في العالم العربي الساعات الماضية، وأثارت التغريدة جدلا واسعا بين المغردين، لينقسموا بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، فيما وجدها البعض فرصة حقيقية للزواج "أنا جاهز لكن وينها يلي توافق"، حيث سخر آخرون من فكرة الزواج الثاني، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي السيء، الذي بالكاد يسمح للشاب الزواج مرة واحدة فقط.

واستغل البعض الهاشتاغ لإعلان زواجهم على وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الثانية، فيما نشر آخرون فيديوهات تتحدث عن فوائد تعدد الزوجات على الشاب والمجتمع!

في سياق متصل، أعلن في الأردن عن مبادرة جديدة تحمل اسم "الزواج الأخضر" تدعو الأشخاص الراغبين في الزواج الانخراط بدورة بهدف تدريبهم على سبل تخفف الآثار السلبية للزواج على البيئية.

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