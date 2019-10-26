شابة تفقد بصرها في عملية تجميل فاشلة خضعت لها لتحسين "أنفها"

وبحسب صحيفة "إيجا وون"، كان إجراء عملية جراحية على الأنف من أكبر أحلام الفتاة، ولجأت إلى المنتجع الصحي في 21 أكتوبر/تشرين الأول دون علم والديها، وعرض صاحب المنتجع على الفتاة أن تدفع تكلفة العملية بالتقسيط، لهذا وافقت الضحية، لتصحيح شكل أنفها عن طريق حقن حمض الهيالورونيك.

وساءت حالة الفتاة بعد نصف ساعة من العملية حيث بدأت تشعر بالهذيان ووجع في الرأس وألم في العين اليمنى، كما لاحظت ضعف البصر وبعدها اتصلت بوالديها اللذان نقلوها إلى المستشفى، واتضح أن حمض الهيالورونيك قد تسبب في إغلاق الأوعية الدموية، التي تمد الأكسجين لشبكية العين اليمنى.

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أدى انقطاع إمدادات الدم إلى تلف شبكية العين وجزء من الأنسجة على الأنف وجبهة الفتاة، يعتقد الأطباء أنه لن يكون من الممكن إصلاح العين التالفة، وفي وقت سابق، أصبحت سيدة صينية غير قادرة على إغلاق عينيها بشكل تام خلال النوم، عقب فشل عملية تجميل أجرتها لجفونها.

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