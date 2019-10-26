شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل علاجات الربو للسيطرة على الأعراض.. أهمها تجنب الطعام الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمكن أن يؤثر الربو على أي فئة عمرية، ويختلف الربو في مناطق مختلفة بسبب عوامل الخطر الجينية والبيئية والمهنية المتميزة.

يمكن أن تختلف أعراض المرضى مع مرور الوقت, وفقا لموقع "WebMD" في بعض الأحيان قد يكون المرض بدون أعراض تمامًا ، خاصةً عندما يكون الربو خاضعًا للسيطرة الجيدة وقد تشمل الأعراض الشائعة:

ضيق التنفس.

الصفير.

ضيق في الصدر.

السعال الذي هو في الغالب متكرر ومتقطع.

نزلات البرد أو العدوى الفيروسية الشائعة.

أفضل شكل من أشكال العلاج هو الأدوية التي تؤخذ عن طريق الاستنشاق، حيث تحتوي أجهزة الاستنشاق على جرعات مقاسة من الدواء تؤخذ في مجرى الهواء عندما يتنفس أحدها، ميزة العلاج بالاستنشاق هي أنه يوصل الدواء مباشرة إلى الشعب الهوائية وبالتالي يكون له إجراء سريع فى السيطرة على الأعراض .

لذلك تعتبر أجهزة الاستنشاق صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وسهلة الحمل في حقيبة أو جيب، ويُنصح المرضى دائمًا بحمل هذه الأجهزة معهم حيث يمكن استخدامها على الفور أثناء أي هجوم حاد.

في النوبات الحادة التى لا يستطيع المرضى تعاطي الدواء عن طريق أجهزة الاستنشاق، يمكن إعطاء الدواء عن طريق البخاخات، هى مفيدة في المرضى الذين يجدون صعوبة في الاستنشاق ، خاصةً الأطفال الصغار والمعاقين ذهنياً وكبار السن.

Advertisements



كيفية السيطرة على الربو بنمط الحياة كيفية السيطرة على الربو بنمط الحياة

بالإضافة إلى الدواء ، يجب الحفاظ على نمط حياة صحي للسيطرة على الربو:

تجنب تناول الطعام الحار، والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، التى قد تكون ضارة وقد تزيد من سوء حالة الربو.

يُنصح بتجنب النوم مباشرة بعد العشاء لأن الارتجاع المعدي المريئي قد يؤدي إلى الإصابة بالربو.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تناول الطعام الصحى.

تجنب الإجهاد أمر حيوي للسيطرة على الربو.