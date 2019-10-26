شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن التلعثم عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التلعثم واحد من الاضطرابات التى يعانى منها الأطفال وتؤثر على النطق والكلام، كما أنها تؤثر على الحالة النفسية للطفل وهنا يجب على الابوين تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتأهيله. وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التلعثم وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س:ما هى أعراض التلعثم؟

س:ما هى أعراض التلعثم؟ ج: 1: يواجه الطفل صعوبة شديدة فى نطق الكلمات والعبارات والجمل. 2: مد الكلمات أو الاصوات داخل الكلمات. 3:تكرار الاصوات أو المقاطع والكلمات. Advertisements 4:اضافة كلمة للجملة وذلك فى حالة وجود صعوبة فى نطق الكلمات والجمل. 5:الشعور بالقلق والتوتر الدائم. س: ما هى أسباب التلعثم؟

س: ما هى أسباب التلعثم؟ 1:العوامل الوراثية لها دور كبير فى الاصابة بالتلعثم. 2:اصابة الطفل بمشاكل عصبية تؤثر على النطق وعضلات الوجه والدماغ. 3: المشاكل الاسرية التى تؤثر على حالة الطفل النفسية. 4: ارتخاء اللسان وعدم القدرة على نطق الحروف بالشكل السليم والمطلوب.

س: ما هو علاج التلعثم؟

س: ما هو علاج التلعثم؟ ج:لا يوجد علاج محدد للتعلثم ولكن ينصح بتأهيل الطفل وتدريبه على نطق الكلمات والحروف بشكل صحيح مع تعزيز ثقته بنفسه.

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