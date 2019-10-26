شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدى أضرار الأكل قبل النوم مباشرة والان مع التفاصيل

الشعور بالذنب بعد تناول قطعة بيتزا أو سندويش جبن أو بعض الكعك قبل النوم أمر طبيعي، حتى لو كانت مكونات هذه الوجبة الخفيفة من عناصر صحية. الأكل قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة ليس صحياً، لكن إلى أي مدى يلغ ضرر هذه العادة؟ وهل يمكن التخفيف من آثارها؟

عسر الهضم. خلال النوم يقل نشاط الجهاز الهضمي، لذلك من الصعب أن يتم هضم ما تناولته قبل النوم مباشرة بشكل جيد.

كما أن تناول الطعام يزيد إفراز حمض المعدة، فإذا كنت تشكو من الحموضة قد يحدث ارتجاع لحمض المعدة باتجاه المريء وأنت نائم.

لكن ضرر الأكل في وقت متأخر من النوم لا يقتصر على عسر الهضم، فامتلاء المعدة قد يؤثر على جودة النوم، أي أن تهدئة الإحساس بالجوع بالطعام قد لا تسهل النعاس، بل تأتي بنتائج عكسية ويحدث قلق في منتصف وقت النوم.

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الوزن. كما أن عملية حرق السعرات تتباطأ أثناء النوم، ويعني ذلك أن الطعام الذي تناولته سيتم تخزينه على شكل دهون زائدة حول البطن أو الفخذ. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن الذين يأكلون في وقت متأخر من الليل لديهم ميل لاكتساب الوزن الزائد اكثر ممن يأكلون عدداً أكبر من السعرات الحرارية خلال النهار!

إجراءات صحية. عند الشعور بالجوع تمهّل 15 دقيقة قبل أخذ قرار تناول الطعام، وخلال هذا الوقت اشرب الماء.

من ناحية أخرى، خطط جيداً لتوقيت تناول الطعام في المساء بحيث يكون هناك فاصل من الوقت لا يقل عن ساعة ونصف بين آخر وجبة وبين النوم، ويتضمن التخطيط الجيد اختيار الأطعمة الصحية.

فإذا كانت تهدئة الجوع قبل النوم ضرورية احرص على اختيار أطعمة غنية بالبروتين، قليلة الدهون، مثل البيض، او اللبن (الزبادي) خالي الدسم، او الجبن قليل الدهون، مع تقليل الكمية قدرة الإمكان.