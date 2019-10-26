شكرا لقرائتكم خبر عن متي يكون أول ظهور علامات التسنين عند الطفل؟ والان مع التفاصيل

قالت مؤسسة "صحة الطفل" الألمانية إن ظهور أول سن عند الطفل غالباً ما يكون في الشهر السابع من عمره، مشيرة إلى أن التسنين غالباً ما يكون مصحوباً ببعض المتاعب الصحية مثل ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، واحمرار اللثة وانتفاخها، وسيلان اللعاب.

ومن العلامات الأخرى اضطراب الرضاعة، والإسهال، والقيء، والرشح، إضافةً إلى البكاء والصراخ واعتلال المزاج، واضطراب النوم.

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وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن تخفيف متاعب التسنين بتدليك اللثة واستخدام حلقة التسنين الباردة، ومنح الطفل الكثير من العطف والحنان لتهدئة روعه.

وإذا لم تفلح هذه التدابير، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، خاصةً إذا كانت المتاعب شديدة أو إذا بلغت حرارة الجسم 38.5 درجة.