شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين..العدس يحتوى على 25% بروتين وبديل جيد للحوم.. اعرف فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اضطراب حاله الطقس وهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة هناك وجبات تحرص عليها الأسر المصرية مرتبطة ارتباط وثيق بهذه الأجواء، والعدس أحد هذه الوجبات المفضلة مع برودة الجو لما يحملة من فوائد هامة للجسم ويمنح شعور بالدفء.

والعدس من عائلة البقوليات، ويتم تصنيف العدس حسب لونه، والذي يمكن أن يتراوح بين الأصفر والأحمر إلى الأخضر والبني أو الأسود، وفقا لموقع " healthline".

يحتوي كل نوع من أنواع العدس على تركيبة فريدة من المواد المضادة للاكسدة والمواد الكيميائية النباتية وهو وسيلة غير مكلفة للحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية فهو غنى بالفيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم.

يتكون العدس من أكثر من 25٪ من البروتين ، مما يجعله بديلاً ممتازًا للحوم ومصدر كبير للحديد ، والعدس غني بالألياف ، مما يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ونمو بكتيريا الأمعاء الصحية.

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علاوة على ذلك ، يحتوي العدس على مجموعة واسعة من المركبات النباتية المفيدة التي تسمى المواد الكيميائية النباتية ، والتي يحمي الكثير منها من الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2

,العدس غني بالبوليفينول هذه هي فئة من المواد الكيميائية النباتية التي تعزز الصحة، له تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والعصبية ، كما أن هذه المادة الموجودة في العدس قادرة على وقف نمو خلايا السرطان ، وخاصة على خلايا الجلد السرطانية ، وتحسين مستويات السكر في الدم .

يرتبط تناول العدس بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام ، حيث إنه له آثار إيجابية على العديد من عوامل الخطر المؤثرة على صحة القلب والاوعية الدموية.