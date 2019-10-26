شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مرض فون ويلبراند؟ النساء الأكثر تأثرا به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرابات النزيف تسبب مشاكل خطيرة عند السيدات بسبب تأثيرها على صحتهن الإنجابية، وأكثر أمراض النزيف شيوعًا التي تصيب السيدات هو مرض فون ويلبراند (VWD) ، والذي ينتج عن نقص أو عيب في قدرة الجسم على إنتاج بروتين معين يساعد على تجلط الدم.

وعلى الرغم من أن هذا المرض يحدث في الرجال والنساء بالتساوي، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأعراض بسبب نزيف حاد أو غير طبيعي خلال فترات الحيض وبعد الولادة، وقد يتسبب مرض VWD وغيره من اضطرابات الدم أيضًا في تعرض النساء لفقدان الجنين المتكرر ونزيف حاد خلال عمليات الأسنان ونزيف الأنف المتكرر ونزيف حاد أثناء الجراحة أو بعدها، وفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

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والنساء المصابات بنزيف الحيض الثقيل (الطمث) أو مرض فون ويلبراند معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بفقر الدم ، والألم أثناء الحيض والحاجة إلى نقل الدم وعدم القدرة على القيام بالمهام والأنشطة اليويمية وانخفاض جودة الحياة.

بالإضافة إلى أن مرض فون ويلبراند تكون اضطرابات النزف النادرة الأخرى واضطرابات وظائف الصفائح الدموية الأكثر شيوعًا مسؤولة أيضًا عن أعراض النزيف لدى النساء.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لاضطرابات النزيف ، إلا أن هناك بعض الأدوية التى تساعد فى التحكم في الأعراض ومساعدة النساء على تجنب المضاعفات والإجراءات الجراحية.