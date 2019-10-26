شكرا لقرائتكم خبر عن محيط الذراع مؤشر أكثر دقة لتحديد سوء التغذية عند الأطفال من قياس الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت نتائج دراسة أن محيط ذراع الأطفال يؤدي إلى تشخيص أفضل لسوء التغذية مقارنة بالقياسات المعتمدة على الوزن.

وتعد الطريقة التقليدية لمعرفة ما إذا كان الطفل يعاني من سوء التغذية المعتدل أو الحاد تعتمد على تقييم وزن الطفل مباشرة.



كيف يمكن أن يكون التقييم القائم على الوزن مضللاً؟ كيف يمكن أن يكون التقييم القائم على الوزن مضللاً؟

وفقاً لنتائج الدراسة التى نشرت فى مجلة "Nutrition" فإن القياس القائم على الوزن لا يعطي صورة واضحة لسوء التغذية، حيث قام الفريق الطبى بتحليل 721 سجلًا لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 60 شهرا ببنجلاديش، حيث وجدوا أن 12-14 ٪ من الأطفال تم تصنيفهم بسوء التغذية باستخدام الإجراءات القائمة على الوزن. من ناحية أخرى، تم تصنيف ١ أو ٢ ٪ فقط من سوء التغذية من خلال قياس محيط الذراع.

وفقًا للدراسة، فإن الجفاف يخفض وزن الطفل ، وبالتالي، فإن استخدام التقييمات القائمة على الوزن عند الأطفال الذين يعانون من الإسهال غير صحيحة، وعندما يزول الجفاف والعودة إلى الوزن ما قبل المرض ، فقد لا يزالون يعانون من سوء التغذية الحاد.

يمكن لقياس منتصف الذراع العلوي توجيه المكملات الغذائية للأطفال الذين يعانون من الإسهال ، وإعطاء أقرب حالة التغذية.

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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يُقدر أن سوء التغذية يساهم في أكثر من ثلث وفيات الأطفال، بسبب ممارسات سوء التغذية ، مثل عدم كفاية الرضاعة الطبيعية ، وعدم التأكد من حصول الطفل على ما يكفي من الغذاء المغذي ، هي عوامل تساهم في سوء التغذية.

يتكون علاج سوء التغذية عادة من استبدال العناصر الغذائية المفقودة ، وعلاج الأعراض و أي حالات طبية كامنة.