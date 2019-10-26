شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب التوقف عن تناول أدوية الحساسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت نسبة الإصابة بالحساسية بنسبة 40 ٪ في السنوات الأخيرة ، وتستخدم أدوية الحساسية في كثير من الأحيان أكثر من أي وقت مضى.

هناك أنواع مختلفة من أدوية الحساسية التى يستخدمها البعض للسيطرة على النوبات الحادة في حين يستخدمها البعض الآخر فى منع أو تخفيف شدة الحساسية، ومن المعروف أن بعضها ، وخاصة مضادات الهيستامين المهدئة والستيروئيدات القشرية ينتج عنها تأثيرات غير مرغوب فيها تحد من استخدامها في ظروف معينة.



ما هى مضادات الهيستامين ما هى مضادات الهيستامين

وفقا لموقع "Everyday Health"مضادات الهيستامين هي أدوية تعالج التهاب الأنف التحسسي وأنواع الحساسية الأخرى، حيث تعمل على منع الحكة ، والتورم ، والاحمرار ، واحتقان الأنف ، والسعال ، والغثيان ، والدوخة.





الآثار الجانبية لمضادات الهيستامين

تسبب مضادات الهيستامين التخدير والنعاس والتعب وقلة التركيز وصعوبة في مهام التعلم والذاكرة وضعف أداء الفحص وصعوبة العمل أو القيادة بسبب مشاكل الإدراك والتنسيق. علاوة على ذلك، لا يزال المستخدمون يشعرون بالتعب وعدم الانتباه والنسيان لأن الهستامين يقلل من مدة نوم حركة العين السريعة.

علاوة على ذلك، فإن مضادات الهيستامين المهدئة تنتج تأثيرات مثل احتباس البول والإمساك وعدم انتظام دقات القلب، التهاب الجيوب الأنفية وتثبيط حركية الأمعاء، كما أنها تسبب جفاف الفم أو تزيده سوءًا ، وتزيد الشهية.

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الآثار الجانبية للقلب الآثار الجانبية للقلب

قد تسبب مضادات الهيستامين آثار جانبية على القلب ، فيمكن أن تؤدي إلى حدوث اختلالات خطيرة في إيقاع القلب مثل "torsades des pointes" المميزة في عضلة القلب البطيني. هذه ليست معتمدة للاستخدام في معظم البلدان حاليا ، نتيجة لذلك. تظهر هذه المشكلة أيضًا مع جرعات كبيرة أو جرعات زائدة من بعض مضادات الهيستامين المهدئة مثل برومفينيرامين أو بروميثازين أو ديفينهيدرامين.



آثار جانبية على كبار السن آثار جانبية على كبار السن

يجب استخدام هذه الأدوية بحذر في المرضى الأكبر سناً لأن لديهم عادةً عددًا أقل من الخلايا العصبية الصفراوية في المخ ، ويضعف وظائف الكلى والكبد، حتى في الجرعات المنخفضة ، يمكن أن تسبب الدوخة، وانخفاض ضغط الدم، وضعف الإدراك.



متى يجب وقف مضادات الهيستامين متى يجب وقف مضادات الهيستامين

يجب تجنب هذه الأدوية عند الأطفال الصغار جدًا وفي حالات مثل احتباس البول بسبب تضخم البروستاتا الحميد، وأمراض القلب.

يجب استخدامها بحذر وفقط عند الضرورة ، في المرضى الذين يعانون من: الحمل، والإمساك، جفاف الفم، الربو، و مرض الرئة الانسدادي المزمن، وامراض الكلى والكبد، كما يجب على المرضى الذين يتناولون مضادات الاكتئاب استشارة أطبائهم قبل تناول مضادات الهستامين.