شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الليمون على صحتك فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الليمون على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والأمراض، وخصوصا فى فصل الشتاء حيث تنتشر العدوى به، كما أنه يعمل على نضارة البشرة وحمايتها من البقع وحب الشباب.

وحسب ما ذكره موقع lajollamom فإن فوائد تناول الليمون على الصحة هى:

1:يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا فيتامين سى الذى يعزز صحة الجسم ويحميه من العدوى، لذلك ينصح بتناول الليمون دائما ووضعه على الاكلات اليومية أو تناول مشروب الليمون الدافئ.

2: يحتوى الليمون على نسبة عالية من الخصائص والمعادن التى تعمل على طرد السموم والجراثيم من الجس والحفاظ على صحة الكبد وحمايته من الأمراض والفيروسات.

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3:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحميه من الالتهابات والعدوى ، كما انه يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

4: الاكثار من تناول الليمون يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

5:تناول الليمون يعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

6:يحتوى الليمون على العديد من الخصائص التى تحارب الجراثيم والعدوى، لذلك فهو يعمل على تعزيز صحة الاسنان واللثة ومحاربة الالتهابات والتقرحات التى تتعرض لها.