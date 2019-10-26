رجيم الزبادي على أنواعه الأسرع لحرق الدهون

جدول المحتوى

1- رجيم الزبادي فقط 2- رجيم الزبادي والخيار 3- رجيم الزبادي والتمر 4- رجيم الزبادي والليمون 5- رجيم الفواكه والزبادي 6- رجيم الشوفان والزبادي 7- رجيم البطاطس والزبادي 8- فوائد الزبادي للرجيم

رجيم الزبادي هو من الرجيمات التي تبحث عنها الكثير من السيدات، فهو فعال لحرق الدهون عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن كما يمنحك كماً كبيراً من الكالسيوم الذي يحافظ على صحة عظامك. في هذا السياق، جئناك بكل ما تحتاجين معرفته عن رجيم الزبادي بمختلف أنواعه، لتختاري الأنسب لك.

كما يدل إسمه، يستند رجيم الزبادي فقط إلى استهلاك اللبن كخيار وحيد خلال اليوم، وذلك عند الشعور بالجوع. ولكن الأمر لا يقتصر على هذه النقطة وحسب، بل يجب أخذ الارشادات التالية في الاعتبار:

شرب كمية كافية من الماء أي ما يعادل حوالي 8 أكواب يومياً على الأقل.

رغم حصر الرجيم بالزبادي فقط، يمكن استهلاك القهوة ومشروبات الأعشاب والشاي على أنواعه، على أن يكون غير محلى. يمكن إضافة المحليات الخالية تماماً من السكر كالستيفيا.

يمكنك إضافة عنصر واحد من الخضار الخضراء غير النشوية بين الوجبات مثل الخس أو الخيار، على أن يكون بكميات معقولة.

من الأفضل التركيز على أنواع مشروبات الأعشاب التي تحارب الإمساك لتفادي هذه المشكلة الشائعة أثناء رجيم الزبادي فقط.

يمكن اعتماد هذا الرجيم لفترة محدودة لا تتخطى الأسبوع، فرغم حسنات الزبادي الصحية، إلا أن حصر نظامك الغذائي به قد يعرضك لمضاعفات ناجمة عن نقص في الفيتامينات والمعادن الأخرى الموجودة في الأطعمة الأخرى.

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رجيم الزبادي والخيار من الرجيمات التي تساعد على إنقاص الوزن وفي الوقت نفسه تناول كليهما معاً يعد وجبة غنية بالفيتامينات الكالسيوم والبروتين والإنزيم المسؤول عن الانتهاء من عملية الهضم وتحفيز الجهاز الهضمي، في حين أن تناول الزبادي والخيار تعد وجبة لا تحتوي على أي دهون.

جدول حمية الزبادي والخيار

اليوم الأول: أي نوع من منتجات الألبان الخالية من الدهون (الحليب أو اللبن) + خيار (من 3: 5 وجبات في اليوم). مع إمكانية إضافة الخس.

أي نوع من منتجات الألبان الخالية من الدهون (الحليب أو اللبن) + خيار (من 3: 5 وجبات في اليوم). مع إمكانية إضافة الخس. اليوم الثاني: تناول نوع واحد من الفاكهة، باستثناء العنب والتمر والتين والمانجو والموز لاحتوائه نسبة عالية من السكريات + تناول الزبادي والخيار لتناول العشاء.

تناول نوع واحد من الفاكهة، باستثناء العنب والتمر والتين والمانجو والموز لاحتوائه نسبة عالية من السكريات + تناول الزبادي والخيار لتناول العشاء. اليوم الثالث: نفس البرنامج في اليوم الأول، تناول اللبن واللبن من 3: 5 مرات في اليوم مع إمكانية إضافة الخس.

اليوم الرابع: تناول نوع واحد من الفاكهة محظور إلا خلال الرجيم والموصوف في اليوم الثاني.

تناول نوع واحد من الفاكهة محظور إلا خلال الرجيم والموصوف في اليوم الثاني. اليوم الخامس: تناول بروتين حيواني من الدجاج أو اللحم مع القهوة أو الخيار أو السمك مع الخس كبديل لمنتجات الألبان، مع ضرورة أن يكون السمك أو اللحم أو الدجاج مع إزالة الجلد.

تناول بروتين حيواني من الدجاج أو اللحم مع القهوة أو الخيار أو السمك مع الخس كبديل لمنتجات الألبان، مع ضرورة أن يكون السمك أو اللحم أو الدجاج مع إزالة الجلد. اليوم السادس: أكل الخضراوات المسلوقة طوال اليوم باستثناء الفاصوليا والبطاطا.

أكل الخضراوات المسلوقة طوال اليوم باستثناء الفاصوليا والبطاطا. اليوم السابع: تناول الفواكه طوال اليوم.

يساعد رجيم الزبادي والتمر على تعزيز الهضم وإراحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى منحك الشبع لفترة أطول وكبح شهيتك عن تناول الحلويات ذلك لأن التمر يحتوي على كمية كبيرة من السكريات الطبيعية التي تمنحك الطاقة، وفي الوقت نفسه الزبادي يمنحك الترطيب الكافي، ويمنع الإصابة ببعض الجفاف بعد اتباع الرجيم لفترات أطول.

واللافت في هذا النظام الغذائي بساطته، إذ يستند على 3 وجبات يومية متطابقة، تتقسم ما بين الصباح وفترة الظهر والمساء، وتكون على الشكل التالي:

5 إلى 7 حبات من التمر

كوب من لبن الزبادي منزوع الدسم

أما إن شعرت بالجوع ما بين الوجبات، فعليك بشرب الماء أو ما ترغبين به من أنواع الشاي أو مشروبات الأعشاب. كذلك، يمكنك استهلاك القهوة باعتدال شرط أن تكون غير محلاة ودون قشدة.

وعلى غرار أي حمية محدودة بأنواعها، يفضل ألا تتخطى فترة اعتماد هذه الحمية الأسبوع، خصوصاً وأنها تساهم في خسارة الوزن بسرعة كبيرة. في هذا السياق، من الأفضل توخي الحذر في اعتماد نظام غذائي متوازن بعد الانتهاء من فترة الرجيم وذلك تفادياً لاستعادة الوزن الذي تم خسارته.

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يساعد تناول الزبادي والليمون خاصة في المساء على محاربة الإمساك وطرد السموم خارج الجسم، فهو له مفعول السحر في المساعدة على الهضم وبالتالي عدم اكتساب الوزن، كما أن إضافة الليمون إليه يساعد على كبح شهيتك في اليوم التالي. ذلك إلى جانب العناصر الغذائية التي يمكن لجسمك استمدادها من هذا المزيج وبالأخص الفيتامين C.

ويمكن لمتّبعي هذا الرجيم خسارة الوزن بشكل سريع، قد يصل إلى 4 كيلوغرامات في الاسبوع، شرط ألا تتخطى فترة الالتزام به هذه المدة.

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يستند هذا الرجيم إلى إضافة عصير الليمون إلى الزبادي وتناوله خصوصاً ضمن وجبة العشاء، على أن يتم شرب كوبين من الماء الساخن المضاف إليه القليل من عصير الليمون أيضاً قبل استهلاك أي شيء في الصباح. للإطلاع على الجدول اليومي المفصل لرجيم الليمون، اضغطي على الرابط التالي: رجيم التمر واللبن لخسارة 5 كلغ أسبوعياً

الاعتماد على رجيم الزبادي والفواكه يمنحك قدراً أكبر من الألياف، التي تساعد على الهضم الجيد، وفي الوقت نفسه يمنحك الشبع لفترة أطول ومنعك من تناول الطعام بين الوجبات، بالإضافة إلى أن تناول كم كبير من الفواكه يمنح بشرتك نضارة وإشراقاً بنسبة كبيرة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الشعر من التلف.

كل شخص يرغب في جعل ريجيم الزبادي والفاكهة جزءاً من نظامه اليومي حتى بدون عمل ريجيم، فوضع قطع الفاكهة على الزبادي في الإفطار وجبة ممتازة، بالإضافة إلى أن تناول الفاكهة بين الإفطار والغذاء كوجبة خفيفة ثم في الغذاء مكون من طبق من السلطة مع برتقال أو رمان مع بعض قطع الجوز والبندق على كوب الزبادي، ثم في العشاء قطعة من السلمون المشوية مع كوب زبادي وقطع فاكهة يعتبر رجيماً صحياً وفعالاً لإنقاص الوزن.



نجاح ريجيم الزبادي والفاكهة

رجيم الزبادي والفاكهة يركز بصورة كبيرة على تناول الفاكهة الطازجة والزبادي وهو صحي جداً، ويساعد على التخلص من زيادة الوزن بسرعة، لزيادة فاعلية ريجيم الزبادي والفاكهة ينصح بإضافة بعض البروتينات إلى الريجيم مثل شريحة لحم أو دجاج أو سمك مشوي يومياً وشرب مالا يقل عن ثمانية أكواب من الماء مع ضرورة ممارسة أي نوع من الرياضة لمدة نصف ساعة ثلاثة أيام في الأسبوع.

وصفات ريجيم الزبادي والفاكهة

الإفطار: شوفان مع زبادي وملعقة من شرائح الفراولة

شوفان مع زبادي وملعقة من شرائح الفراولة بين الإفطار والغذاء: فواكه بأي كمية ما عدا الممنوع من الفواكه مثل التين والبلح والمانجو والعنب + لحوم مشوية بأي كمية أيضاً

فواكه بأي كمية ما عدا الممنوع من الفواكه مثل التين والبلح والمانجو والعنب + لحوم مشوية بأي كمية أيضاً العشاء: طبق من الزبادي بالفواكه + طبق شوربة كرنب حارقة للدهون

الشوفان غذاء ممتاز لفقدان الوزن بسبب محتواه من الألياف. تعمل الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في دقيق الشوفان على إبطاء عملية الهضم وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وقد تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض الكوليسترول في حرق الدهون في البطن يمكنك إضافة الشوفان إلى الزبادي لمنحك الشبع لفترة أطول والمساعدة على إنقاص الوزن.

للحصول على نتيجة ملحوظة وخسارة الوزن، اعتمدي الإرشادات التالية لفترة لا تتخطى الأسبوعين:

لوجبة الفطور، اعمدي إلى إضافة القليل من دقيق الشوفان قليل الصوديوم إلى كوب من لبن الزبادي منزوع الدسم.

لوجبة الغداء، تناولي حصة معتدلة من البروتينات مثل السمك أو الدجاج المشوي مع نصف كوب من الأرز وسلطة خضراء.

يمكن تناول كوب من الشوفان والزبادي أيضاً كوجبة خفيفة بين الغداء والعشاء.

لوجبة العشاء، يمكن تناول ​التونة أو الحبش مع سلطة خضراء أو خضار مشوية، أو الاستعاضة عن ذلك بحبتين من التفاح إضافةً إلى​ كوب من الشوفان مع الزبادي.

احرصي على استهلاك وجبة العشاء باكراً قبل النوم بساعتين على الأقل.

لا تهملي شرب الكمية اليومية الكافية من الماء بما لا يقل عن 8 أكواب.

تعتبر البطاطس المسلوقة من النشويات قليلة السعرات وفي الوقت نفسه تمنحك الشبع لفترة أطول. لذلك، إليك خطة الرجيم لـ3 أيام فقط، تساعدك على خسارة الوزن دون الشعور بالجوع.

جدول رجيم البطاطس والزبادي

وجبة الإفطار: حبة بطاطس مسلوقة مع بيضة مسلوقة.

وجبة الغداء: حصة من البروتينات كالسمك أو اللحم أو الدجاج المشوي وحبة بطاطس مسلوقة وطبق من سلطة الزبادي بالنعناع.

وجبة العشاء: حبة بطاطس مسلوقة وكوب من الزبادي.

كرري هذا الجدول لتلحظي خسارة وزن ملحوظة، على ألا تتخطى هذه الحمية مدة الأسبوعين.

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الزبادي من أقل الوجبات في السعرات الحرارية والتي يمكن تناولها ضمن حمية إنقاص الوزن لغناه بالكالسيوم الذي يساعد على تعزيز الأيض وحرق الدهون، كما يمنحك الشبع لفترة أطول، ويساعد تناول المزيد من الكالسيوم عن طريق الزبادي في وقف رغبة الجسم بتناول الطعام.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يكون الزبادي وجبة خفيفة رائعة لفقدان الوزن بسبب محتواه من البروتين، فهو يساعد على إبقائك ممتلئة حتى لا تشعري بعد ساعة من تناول الطعام بالجوع، في المقابل هناك بعض الأخطاء الشائعة أثناء تناول الزبادي، والتي يمكن أن تكسبك الكثير من الوزن بدلاً من إنقاصه، فيمكن إضافة الكثير من الفاكهة المجففة أو المكسرات والتي تكسبك الكثير من السعرات الحرارية في المقابل لا بأس من الحصول على النوع الذي يأتي بالفعل مع الفاكهة.

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