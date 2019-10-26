شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعد فى علاج قرح الفم منها الأدوية المضادة للفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرح البرد أو الفم أو الهربس من الأمراض الشائعة التى تنتقل بالعدوى، وتصيبك بالوخز والألم، ويتسبب فيروس الهربس البسيط فى الإصابة بقروح الفم، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لعلاج قرح البرد، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

ويتسبب فيروس الهربس فى العدوى بقرح الفم مراراً وتكراراً عدة مرات فى السنة، فى حين أنه لدى بعض الأشخاص يسبب الإصابة بالقرح مرة أو مرتين.

وتختفى قرح الفم من تلقاء نفسها فى غضون 10 إلى 14 يومًا.



علاج قرح البرد

علاج قرح البرد

-الأدوية المضادة للفيروسات، إن الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من القروح الباردة هي الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الفم.

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يمكن للطبيب أن يصف هذه الأدوية التي تقلل من الألم وتساعد على التخلص من القرحة بشكل أسرع، لكن عليك أن تبدأ بأخذها خلال اليوم الأول من إصابتك.

-كريم مضاد للفيروسات: إذا لم تتمكن من الوصول إلى الطبيب للحصول على وصفة طبية، يمكن أن تساعد الكريمات المضادة للفيروسات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في التخلص من قرح البرد، هذه أقل فعالية من الأدوية المضادة للفيروسات، لكنها تقلل من آلام ومدة التقرح.

-مسكنات الألم تخفف الانزعاج والألم الذى تسببه قرح الفم.

-الترطيب: حافظ على منطقة الشفاه والفم رطبة لمنع تقرحات الجفاف وتقشيرها .

-استخدام ضغط بارد بسيط ، مثل الثلج أو قطعة قماش مبللة باردة، يمكن أن يساعد في تقليل الألم والاحمرار.