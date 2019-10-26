شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تنذر بإصابة طفلك بمرض السكر.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض السكر من الأمراض الخطرة في حالة عدم الاهتمام بعلاجها، وخاصة إذا هذا المرض المصاب به الطفل، فتشعر الأم بعدم قدرتها علي منع الطفل من الممنوعات الخاصة بهذا المرض، وهناك العديد من الأعراض التي يجب علي الأم توخي الحذر منها والتعرف عليها في حالة إصابة الطفل، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

يتعرض بعض الأطفال للإصابة بمرض السكر من النوع الأول وهذا الأمر يرجع إلي تعرض الجهاز المناعي الخاص بالطفل لمهاجمة خلايا "بيتا" المسئولة عن انتاج الأنسولين في الجسم، وهناك العديد من الأعراض التي يتعرض لها الطفل وتشير إلي إصابته بمرض السكر ويجب التعرف عليها لسهولة علاجه دون التعرض لأي مضاعفات صحية.

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فنجد أن الطفل المصاب بمرض السكر يعاني من كثرة التبول، شرب الماء بطريقة ملحوظة، بالإضافة إلي تناوله لكميات كبيرة من الطعام مع فقدان الوزن بطريقة ملحوظة، فيجب علي الأم عند ملاحظة هذه الأعراض القيام بإجراء بعض التحاليل اللازمة للاطمئنان ومعرفة حقيقة اصابة طفلها بالمرض، وتجنب تعرضه لأي مضاعفات صحية كغيبوبة السكر.

ولذا علي الأم القيام بإجراء تحليل سكر الدم الصائم والفاطر والتراكمي، بالإضافة إلي تحليل البول الذي يساعد في التعرف على نسبة السكر في البول، لمعرفة طرق العلاج الأمثل.

ولكن في أغلب الحالات الخاصة بالأطفال يكون العلاج هو أخذ جرعات يقوم الطبيب المباشر للحالة بتحديدها من الأنسولين، مع ضرورة الالتزام بتناول غذاء صحي غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلي ابتعاده عن التوتر والقلق.