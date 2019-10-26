هل يمكن أن تتسبب نوبات الهلع فى ذهابك للمستشفى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوبات الهلع أو Panic attack عبارة عن نوبات مفاجئة من الخوف الشديد الذى يحدث نتيجة لأسباب مختلفة تختلف من شخص لآخر، ولكن ما هى الحالات التى تجعلك تذهب للمستشفى لطلب المساعدة الطبية العاجلة، وفقاً لموقع .Webmd

وتشمل الأعراض المفاجئة لنوبة الهلع، ضيق في التنفس، ضيق في القلب، آلام في الصدر، وشعور شديد بالخوف - قد تشعر بالقلق لدرجة أنك متأكد أنك بحاجة إلى مساعدة طبية على الفور.

ونوبة الهلع ليست خطيرة، لكن الأعراض تشبه إلى حد كبير أعراض النوبة القلبية أو غيرها من المشاكل الصحية التي تحتاج إلى علاج طارئ.



نوبات الهلع

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان يجب عليك الذهاب للمستشفى أم لا؟

اسأل نفسك بعض الأسئلة أولاً مثل:

هل هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها بأعراض نوبة الهلع؟

إذا لم تكن قد أصبت أبدًا بنوبة فزع وكنت تعاني من ألم في الصدر، فانتقل إلى المستشفى، يجب على الطبيب التحقق للتأكد من أنك لا تواجه مشكلة طبية خطيرة، مثل نوبة قلبية ، أو جلطة دموية في رئتيك.

هل ذهبت إلى المستشفى لنوبات الهلع من قبل؟

إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يكون لديك سلسلة من الاختبارات، مثل رسم القلب (EKG) واختبار الدم، النتائج هي طريقة مؤكدة لمعرفة ما إذا كانت الأعراض قد نشأت من مشكلة في القلب أو نوبة هلع.

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إذا لم يجد الأطباء مشكلة صحية في ذلك الوقت وكان لديك نفس الأعراض الآن، فمن المحتمل أنك تعاني من نوبة فزع أخرى، ولكن إذا لم تكن متأكدًا ، فيجب عليك الذهاب إلى المستشفى.

تمر معظم نوبات الهلع في غضون 30 دقيقة، لكن يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتهدئتها بنفسك، إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس ، يمكنك تجربة تمارين التنفس من خلال الجلوس أو الاستلقاء في مكان مريح وخذ أنفاسًا بطيئة وعميقة بلطف من خلال أنفك.



نوبات هلع

إذا أصبت بنوبة هلع..هل لديك أمراض القلب؟

يجب أن تتحدث أنت وطبيبك عن العلامات التي تعني أنه يجب عليك الذهاب إلى المستشفى، أو المدة التي يجب أن تنتظرها قبل الحصول على المساعدة.

إذا كنت تخشى الإصابة بنوبة قلبية ، فقد ترغب في التحدث إلى طبيب القلب حول كيفية تقليل فرصك فى الإصابة بنوبة قلبية.

هل هذا يشبه نوبات أخرى قد أصبت بها؟

ربما تكون واجهت صعوبة في التنفس في الماضي أو ألم في الصدر إذا كانت أعراضك مختلفة تمامًا عن الأعراض التي كنت تعاني منها من قبل ، فانتقل إلى المستشفى.

إذا ذهبت إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى سوف يجرى لك الطبيب، رسم القلب، فحوصات الدم، الأشعة السينية للصدر للتأكد من أنك لا تعاني من أزمة قلبية أو مشكلة خطيرة أخرى، قد يعطيك الطبيب دواء لمساعدتك على الاسترخاء.