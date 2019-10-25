ألمانيا تحظر "متعة بلا ندم" من السجائر الإلكترونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظرت محكمة مدينة إسن الألمانية على شركة "نيكو ليكويدز" لإنتاج السجائر الإلكترونية الترويج لسجائرها بشعار: "متعة بلا ندم".

وتشهد السجائر الإلكترونية نموا كبيرا في ألمانيا إلا أن بيعها لا يزال ضئيلا بالقياس إلى المنتجات الكلاسيكية للتبغ.

ويمارس المنتجون والتجار الدعاية لهذه المنتجات بصفتها بديلا أفضل للتبغ، إلا أن المنتجات الإلكترونية تعد ضارة بالصحة أيضا ولكن ليس بدرجة سوء السجائر.

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ووصفت المحكمة الشعار بأنه يعطي بيانا له علاقة بالصحة وهو محظور في حملات الدعاية، مضيفة أن هذه المقولة الدعائية توحي للمستهلك بأن الكبسولات المحتوية على سوائل غير ضارة تماما.

وذكرت المحكمة أن شركة نيكو ليكويدز لا يجوز لها إطراء كبسولاتها بأنها "سوائل نقية طبيا"، وذلك لأن السوائل وفقا للقانون لا بد أن تكون على درجة معينة من درجات النقاء.

ويعتبر الحكم غير ساري المفعول، حيث يمكن للشركة الطعن عليه.