انطلاق مؤتمر زراعة القلب والكلى في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في أبوظبي، الجمعة، أعمال مؤتمر زراعة القلب والكلى 2019 بمشاركة 21 محاضرا، من بينهم 7 دوليين من نخبة الاستشاريين والأطباء المختصين في زراعة الكلى والقلب.

ويمثل الأطباء المشاركون في المؤتمر، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي والمعهد الكوري لتطوير زراعة الصحة، كمؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية بالإضافة إلى كلية ماهاتما غاندي الطبية ومعهد البحوث في الهند الذي يعد سابع معهد طبي معتمد قبل جمعية القلب الأمريكية، وكذلك العديد من الشركات الأدوية المختصة في مجال زراعة الكلى والقلب في دولة الإمارات.

ويناقش المؤتمر قضايا تشمل قدرة المنشآت الطبية على إجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة والجوانب المختلفة لزرع الكلى والقلب، إلى جانب استعراض مجموعة كاملة من خيارات العلاج التي يمكن تخصيصها حسب احتياجات كل مريض ومواضيع أخرى لزيادة الوعي بالتبرع بالأعضاء وأهمية تحسين خدمات جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجوانب الهيكلية والتشغيلية لمراكز زراعة الأعضاء الرائدة في كوريا والهند والسعودية ودولة الإمارات.